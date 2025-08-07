SKORO GA JE UNIŠTILA, A SAD GA SKUPO KOŠTA: Frizer iz Beča šokirao Srbiju, a podržao ga i Aca Sofronijević
GODINAMA radi kao frizer u Beču i tiho nosi veliki talenat, ali sada je odlučio da sve maske padnu.
Pevač Aleksandar Milošević Aleks najavljuje svoju treću pesmu "Nije fer", koja već izaziva lavinu reakcija i pre nego što je objavljena, a ono što je najzanimljivije, nastala je za samo 48 sati i to na osnovu istinite priče iz njegovog života.
Tokom jedne večere u Beču, Aleks je po prvi put pred prijateljima otvorio dušu i ispričao svoju životnu priču, a prisutni su ostali u šoku. Emocije su bile toliko jake da je već iste večeri krenulo stvaranje pesme koja nosi snažnu poruku, a tekst i melodija su završeni u roku od dva dana u studiju Aleksandra Sofronijevića, jednog od najcenjenijih muzičara na ovim prostorima, koji je prepoznao Aleksov talenat i odlučio da mu pruži podršku.
– Svako od nas je u životu imao situaciju koja ga je promenila i nečemu naučila. Ja sam sve savladao i zato posle mnogo godina mogu da kažem, "Nije fer" što sam i otpevao - rekao je Aleks za "Novosti".
Iako je nepoznat široj javnosti, pevač krije ogroman potencijal, koji sada izlazi na svetlost dana. Međutim, sve to ima svoju cenu i to visoku. Pesma "Nije fer" će ga, kako sam kaže, "papreno koštati"m jer je u projekat uključeno preko 100 ljudi, od balerina, igrača, simfonijskog orkestra, do vrhunske produkcije koja zahteva visoke standarde.
Spot za pesmu biće snimljen u muzeju, na ekskluzivnoj lokaciji, a Aleks nije žalio novac. Garderobu za snimanje naručio je direktno iz Njujorka. Svaki detalj se pažljivo planira, a ceo tim iza projekta veruje da će ova pesma dirnuti mnoge.
Preporučujemo
VIDIMO SE: Boban Rajović dobio ulogu u seriji (FOTO)
05. 08. 2025. u 19:20
POPIS STANOVNIŠTVA U BANjA LUCI: Radno leto za Željka Samardžića (FOTO)
01. 08. 2025. u 21:40
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)