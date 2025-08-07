SKORO GA JE UNIŠTILA, A SAD GA SKUPO KOŠTA: Frizer iz Beča šokirao Srbiju, a podržao ga i Aca Sofronijević

GODINAMA radi kao frizer u Beču i tiho nosi veliki talenat, ali sada je odlučio da sve maske padnu.

Foto: Ivica Stefanović

Pevač Aleksandar Milošević Aleks najavljuje svoju treću pesmu "Nije fer", koja već izaziva lavinu reakcija i pre nego što je objavljena, a ono što je najzanimljivije, nastala je za samo 48 sati i to na osnovu istinite priče iz njegovog života.

Tokom jedne večere u Beču, Aleks je po prvi put pred prijateljima otvorio dušu i ispričao svoju životnu priču, a prisutni su ostali u šoku. Emocije su bile toliko jake da je već iste večeri krenulo stvaranje pesme koja nosi snažnu poruku, a tekst i melodija su završeni u roku od dva dana u studiju Aleksandra Sofronijevića, jednog od najcenjenijih muzičara na ovim prostorima, koji je prepoznao Aleksov talenat i odlučio da mu pruži podršku.

– Svako od nas je u životu imao situaciju koja ga je promenila i nečemu naučila. Ja sam sve savladao i zato posle mnogo godina mogu da kažem, "Nije fer" što sam i otpevao - rekao je Aleks za "Novosti".

Iako je nepoznat široj javnosti, pevač krije ogroman potencijal, koji sada izlazi na svetlost dana. Međutim, sve to ima svoju cenu i to visoku. Pesma "Nije fer" će ga, kako sam kaže, "papreno koštati"m jer je u projekat uključeno preko 100 ljudi, od balerina, igrača, simfonijskog orkestra, do vrhunske produkcije koja zahteva visoke standarde.

Spot za pesmu biće snimljen u muzeju, na ekskluzivnoj lokaciji, a Aleks nije žalio novac. Garderobu za snimanje naručio je direktno iz Njujorka. Svaki detalj se pažljivo planira, a ceo tim iza projekta veruje da će ova pesma dirnuti mnoge.