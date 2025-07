UMRO ČKALJIN SIN: Čedomir Petrović preminuo u 76. godini

SIN glumca Miodraga Petrovića Čkalje, Čedomir Petrović, preminuo je u 76. godini života.

Foto: M. Anđela/Jutjub printskrin

Čedomir Petrović bavio se glumom i režijom, ali 20 godina nije bio u tom poslu, već je pisao knjige i kolumne.

Foto: Facebook, Stevan Aleksić / screenshot

Profesor Stevan Aleksić takođe je potvrdio vest o Čedomirovoj smrti na društvenim mrežama.

Čedomir, koji ima ćerku glumicu Jovanu Petrović, svojevremeno je rekao da skupo plaćaju ceh Čkaljine iskrenosti.

Foto: Arhiva Novosti

"Niko nas ne zove u pozorište, na film"

To da je njegov otac pred kraj života bio zaboravljen, ali i činjenicu da ga se danas retko sete komentarisao je:

- Zaboravljaju i žive, ne samo one kojih više nema. Nije se on sviđao nekima koji treba da ga se sete. On se sviđao narodu. A ovima je govorio u lice istinu. Ne vole svi da čuju istinu. Zbog toga trpimo i moja ćerka i ja. Trpimo, niko nas ne zove u pozorište, na film, na televiziju... Sva vrata su nam zatvorena kao londonska banka. Neće da nas zovu. Moja Jovana je odlična glumica, igrala je Jugoslovenskom dramskom. Došli su novi mladi glumci, poluglumci-polutajkuni, tu su klanovi... Ali ponosan sam što je Čkalja bio takav - rekao je ranije Čkaljin sin.

