MOJ ŽIVOT NE MOŽE BITI DRUGAČIJI: Jelena Karleuša o karijeri dugoj tri decenije, novoj ljubavi i muškarcima, usponima i padovima (FOTO)

NE znam da li sam nacionalna klasa, ali posle ovoliko godina bavljenja ovim poslom očigledno sam neka vrsta nacionalnog uspeha. Ako ništa drugo, trajati 30 godina je ozbiljna stvar.

Foto: Miloš Miletić

Ovako na početku razgovora za "Večernje novosti" govori pop diva Jelena Karleuša, ističući da se i da se energija kod nje promenila za minulih 30 godina, koliko postoji na estradnoj sceni.

- Mislim da sam mnogo mirnija sada, ali na sceni imam puno više snage i to je dobro. Kad 30 godina radiš jedan posao, onda si vrlo iskusan u tome što radiš. Snaga se dobija kad tri decenije naporno radiš i onda se pretvoriš u jednu šoubiz zverku kojoj ništa nije teško. Prosto, ne osećam napor. Ja dišem, živim i prosto ne mogu da zamislim moj život drugačiji nego što je ovakav. Kad je reč o novcu, ja sam u minusu, a kad je reč o mojim fanovima, ja ne mogu da budem u minusu, nego mogu da budem u plusu. Sve što sam zaradila za 30 godina uložila sam u karijeru. Nisam se obogatila, nisam neko ko šteka lovu i ko je stipsa i ko ne ulaže u posao. Ja ne idem na turneje da bih zaradila, nego da me fanovi vide onako kako žele da me vide i kako zaslužuju. Foto: Miloš Miletić

Pop diva je objasnila i kako vidi sebe u naredne tri decenije:

- Ako se ne desi treći svetski rat, kao što se najavljuje, vidim sebe kao nekog ko drži prelepe koncerte u nekim prelepim balskim haljinama i ima farmu životinja i bavi se uzgajanjem organskog voća i povrća i humanitarnim radom. Potrudiću se da budem u ovom istom obliku, posetiću najbolje plastične hirurge i da me održavaju barem narednih 15 godina u ovom stanju. Foto: Miloš Miletić

Na pitanje, da li će javnost dočekati da pored Jelene javno ponovo stane neki muškarac, ona je kroz smeh odogovorila:

- Žena koja je došla u fazu kada muškarci mogu da budu kao snek, kao nekakva grickalica, kao kikiriki. Ne moraju da budu stalno jelo koje može da dosadi, ali kao neka interesantna slana ili slatka grickalica, zašto da ne? Foto: Miloš Miletić

Za kraj razgovora, pomenula je i podkast koji je snimila sa Bokijem 13, koji je izazvao haos u javnosti.

- Podkast je bio super. Boki je fantastičan, velika je bila gledanost. Drago mi je što se vratio na velika vrata i što mu je krenulo. On je doživeo strašnu nepravdu i bolest i od tada se bori za svoju istinu i sigurna sam da će pobediti – zaključila je pop diva za naš list.