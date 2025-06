SA DEVOJKOM IZNAJMIO JAHTU: Jedan od najpoželjnijih muškaraca na svetu stigao u Hrvatsku (FOTO)

Još jedan svetski poznat glumac odlučio je da leto započne na Jadranu, što je vest koja uvek izazove veliku pažnju. Ovog puta u centru interesovanja našao se američki glumac Čejning Tejtum, poznat po ulozi u filmskoj franšizi Magic Mike.

Foto: EPA

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi portal Slobodna Dalmacija, Tejtum je viđen u Sutivanskoj Lučici, na ostrvu Braču, gde je sa svojom devojkom iznajmio luksuznu jahtu. Za sada nema preciznih podataka o njihovoj daljoj ruti, ali se pretpostavlja da bi mogli da posete Hvar, Dubrovnik ili neki od manje poznatih dragulja dalmatinskog arhipelaga. Glumac se, kako se navodi, na Braču zadržao kratko i nije ništa objavio na društvenim mrežama tokom boravka.

Čejning Tejtum, rođen 1980. godine u Alabami, prvi put je privukao pažnju publike 2006. godine ulogom u plesnom filmu "Step up". Međunarodnu slavu stekao je kao Majk Lejni u hitovima iz serijala Magic Mike. Gledaoci ga takođe pamte iz filmova kao što su 21 Jump Street, Dragi Džone (Dear John), Zavet (The Vow), Napad na Belu kuću (White House Down), Fohcatcher i Izgubljeni grad (The Lost City).

Tejtum je bio u braku sa glumicom Dženom Djuan, sa kojom ima ćerku Everli, rođenu 2013. godine. Par se razveo 2019. godine, a nakon razvoda bio je u vezama sa pevačicom Džesi Džej i glumicom Zoe Kravic.

(Mondo)