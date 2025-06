ILDA ŠAULIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Vermont je moja druga kuća (FOTO)

VOLIM Ameriku. Mi smo tamo u jednom malom mestu i divno nam je. Lepo provodimo vreme, ali ja bih volela da to bude malo duže (smeh). Ema se super snalazi tamo, odlično govori engleski i jedva je dočekala leto da otputujemo. Ipak, tokom godine, baza nam je Beograd, jer su tu porodica, prijatelji, škola.

Foto: Privatna arhiva

Ovako za "Novosti" govori folk zvezda Ilda Šaulić, direktno iz Amerike, koja sa svojom porodicom letnji odmor provodi u Vermontu i uživa u svim blagodetima koje pruža ova država na severoistoku SAD. Letnje dane publici je "zasladila" novim akustičnim verzijama starih hitova, a s jeseni obradovaće ih i mnogim novitetima.

*Kako izgleda vaš život "preko Bare"?

- Mnogo lepo. Volim da sa porodicom provodimo vreme tu. Mir, priroda koja očarava, druženje sa prijateljima, stavke su koje opisuju Vermont i način na koji ovde provodimo vreme. Verujem da ćemo ovog leta i produžiti boravak. Volim Beograd, bez obzira na to što je njemu uvek neka "gužva i ludnica" koja podrazumeva posao i obaveze. Međutim, Vermont je moja druga kuća gde uživam u pravom smislu te reči. Tu je mir koji nam je svima preko potreban i ovde se "pune baterije" za sve ono što treba da se dešava s jeseni.

*Kojim smernicama se vodite u odgajanju ćerke Eme, ko je stroži, a ko popustljiviji roditelj, vi ili suprug Bojan?

- Ema je najveća radost u mom i životu mog supruga, koju smo dugo želeli i zahvalni smo Bogu na tome. Učimo je životnim vrednostima... Moram priznati da sam ja malo stroža, a tata je popustljiviji. Ono što su nas naši roditelji učili, suprug i ja, prenosimo na nju. U njenom odrastanju smo joj velika podrška i oslnonac.

*Šta nikada niste uradili u životu, a voleli biste?

- Više puta sam ponovila da ne postoji čovek bez želja. Trudim se da ostvarujem svoje, mnoge su se obistinile, ali sigurno da ima i onih koje ću tek ostvariti. Neću o njima unapred pričati (smeh), nego ću uživati kada se budu dešavale. Čovek dok je živ, treba da želi, a ja sam jedna od tih.

*Dug i uspešan je vaš estradni staž. Koliko je lako, a sa druge strane teško teško trajati 18 godina?

- Ozbiljno zvuči taj broj, ali brzo je prošlo. Muziku izuzetno volim, pa ne mogu da kažem da je bilo teško, jer je to poziv koji je čekao na mene i ja na njega, s obzirom na to da sam u zrelim godinama počela da se bavim muzikom. Uživam u svemu što radim i volela bih da to traje i dalje.

*Započeli ste novu muzičku priču, obradu vaših hitova u akustik verziji. Kako je došlo do toga?

- Želela sam da realizujem ovaj lični projekat i donesem novu emociju u starim hitovima. Mislim da je to nešto što je drugačije od mene, a sa druge strane lepo za moju publiku, koja će uživati ovog leta u mojoj muzici i u pravoj i čistoj emociji bez filtera. Sve pesme sam otpevala nežno, iskreno i iz srca. Objavila sam tri numere "Fališ mi", "Suza" i "Volim te", a slede "Il ničija il njegova" i "Stani dušo da te ispratim". Drago mi je što su pesme u akustičnom aranžmanu koje su objavljene već pobrale simpatije publike, a oni koji su ih preslušali, kažu da se ne slušaju, već doživljavaju i na to sam kao umetnik i te kako ponosna. S jeseni, pored nove pesme, nastaviću i "akustik avanturu", koja je Bogu hvala, za sada naišla na dobar odaziv. Foto: ATA Images

NEKAD TENIS, DANAS GOLF

- TENIS je bio moja preokupacija kada sam bila devojčica i tinejdžerka, kasnije sam se i ozbiljno bavila ovim sportom. Bio je to divan period odrastanja. Moja sporedna preokupacija sada je golf, uživam u tome.