DRAGAN KOJIĆ KEBA U PRVOMAJSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Narodna pesma uvek će živeti (FOTO)

DOBRA energija je početak i kraj u svim segmentima života, jer ne postoji ništa na ovom svetu što može da je nadmaši i bude veće od nje. Tako je i u muzici. Kroz život sam naučio da prvo odlučim šta neću i da hrabro kažem "ne", sve je posle mnogo lakše.

Foto: Privatna arhiva

Ovako, iskreno, za "Novosti" govori Dragan Kojić Keba, jedan od najvećih folk izvođača i kantautora na našoj sceni. Priznaje da se nikada nije pravio važan i da ga slava nije opila. Podseća i da je njegov put ka estradnoj orbiti bio trnovit, ali i prirodan:

- Zato i trajem od 1987. Muzički sam stasavao i razvijao se u vreme kada se tačno znalo šta je narodna, a šta zabavna muzika. Nemam ništa protiv aktuelnih trendova, svako vreme nosi svoje breme, ali - prava narodna pesma će uvek da živi. Foto: Privatna arhiva

Ne krije Keba zadovoljstvo singlom "Sagapo" koji je publika odmah prihavtila. Numera se, priznaje nam, razlikuje od svega što je dosad snimio u karijeri. Ipak, zadržao je i svoj prepoznatljiv muzički stil.

- Došao je do mene taj demo-snimak gde sam video jedan izazov - devet jezika i deseti naš. Onda sam ukapirao da je fina melodija i ritmična. Svaku pesmu koju prihvatim da snimim prvenstveno gledam kao umetnost, ali hteli mi to da priznamo ili ne, komercijala mora da postoji. Moguće da je u ovoj pesmi to 50 - 50 odsto.

Napisao je gotovo 90 odsto tekstova i melodija za svoje pesme. Govori nam Keba da zna da je numera spremna "Kada se muzičke lampice uključe u njemu". Karijera mu je bogata mnogobrojnim hitovima, a Keba najavljuje i nove:

- Plan je bio da novi CD objavim do kraja 2024. godine, ali će nove pesme svetlost dana ugledati tokom ove 2025. Na novom albumu biće samo čista i neprskana narodna muzika. Kantautor sam većine pesama.

Pored diskografskog rada, u narednom periodu očekuju Kebu i druge "slatke muke" - veliki koncert u Beogradu.

- Duplo slavlje - kaže kroz osmeh Keba - Baš 16. oktobra, kada "Večernje novosti" budu proslavljale 72. rođendan zakazan je veliki solistički koncert "Keba i prijatelji - muzika Balkana" u MTS dvorani. Naravno, moji ste dragi gosti... Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama - ne krije radost naš sagovornik.

Narod ga voli gde god da nastupa, a posebne simpatije prema njemu gaji publika u Bugarskoj.

- Nikada ne pravim razliku između scene i onoga što je van nje. Upravo zato, da ne bih izneverio ni publiku, ni prijatelje, uvek sam isti, ništa ne glumim. - Drago mi je što sam lepo prihvaćen u Bugarskoj poslednjih desetak godina, iako smo još devedesetih Vesna Zmijanac, Džej Ramadanovski, Sinan Sakić i ja radili velike koncerte u tamošnjim dvoranama.

Svako ima svoje rituale, a Draganov je, priznaje nam, poezija.

- "Niko mi suze ne vidi, po kiši i moji koraci sada su tiši. U mojoj duši kao da piše, postojiš samo ti i niko više". Ovo je stih pesme koju sam davno napisao, lagana poezija. Svakako da ću je uobličiti sa melodijom.

U životu i karijeri istrajnost smatra kao najkvalitetniju osobinu.

- Nikada se nisam menjao zbog drugih. Gledam svoja posla, svoju porodicu, najbliže i prijatelje.

Draganova ćerka, Nataša Kojić Taša se vratila iz Amerike i pojavila na festivalu "Pesma za Evroviziju" sa pesmom “Up and Down”.

- Podržavam je u svemu. Pesma je odlična, a ona je pravi borac, pokazala je na sceni samo ono najbolje - kaže ponosni otac.

S vremena na vreme gledamo ga i kao člana žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

- Ne želim da budem prestrog, već konstruktivan. Razgovaram sa kandidatima, i u pauzi snimanja iza scene, naravno i na sceni. Trudim se da budem pravedan - zaključuje Keba. Foto: Privatna arhiva

RAZUM ILI SRCE

- RECEPT za hit ne postoji, jer tu rade duša i srce, a najmanje razum. Što se, međutim braka tiče, sve je isto, samo u tom slučaju razum mora da radi malo više. Svako treba da bude svoj. Uz razumevanje svaki problem može da se reši. Foto: Privatna arhiva

LjUBAV I POŠTOVANjE

- VOLjEN sam, pa tako ljubav i poštovanje hrane moju dušu i telo. ljubav se ljubavlju vraća na svim poljima života.