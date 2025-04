UPOZNAJ TANJU SAVIĆ: Folk zvezda upriličila nesvakidašnje druženje i upoznavanje sa fanovima u Novom Sadu (FOTO)

U GODINI u kojoj slavi dve decenije druženja sa publikom, folk zvezda Tanja Savić već je priredila brojne spektakularne koncerte u okviru turneje "20 godina sa Tanjom", o kojima se i dalje priča.

Foto Novosti





Ipak, želja da se pre toga vidi sa publikom i oduži im se za razumevanje je tolika, da je odlučila da im priredi iznenađenje u vidu upoznavanja i druženja sa njima.

Tanja je danas organizovala "Meet and Greet" akciju "Upoznaj Tanju", gde je za svoju najverniju publiku, koja je došla da se upozna sa njom, pripremila brojna iznenađenja.

Velika masa ljudi koja je pohrila u dvoranu "Spens" bila od je 7 do 77 godina (svih starosnih dobi) ne bi li se slikali sa svojom omiljenom pevačicom.

Potpisivala je autograme, slikala se ljudima, pravili su selfije, razgovarali na temu Tanjine karijere i sve ono što interesuje njenu publiku, kada će koncerti i nove pesme.

- Da bih se mojoj publici na neki način odužila za razumevanje i podršku, svih ovih godina, odlučila sam da se danas u Novom Sadu družim sa njima. Nema boljeg uvoda u ono što nas čeka 10. maja upravo ovde u "Spensu". Obećala sam im nabolji koncert u karijeri i tako će i biti - rekla je ponosno folk zvezda.

Kako je za ovo druženje sa Tanjom od strane njene publike prevazišlo sva očekivanja, folk zvezda je odlučila da to postane tradicija kada je ona u pitanju. Samo pet dana kasnije, Tanja će napraviti "Meet and Greet" ili ti akciju "Upoznaj Tanju" u rodnom Smederevu i to 29. aprila.

- Fantastična reakcija publke na današnje naše predivno druženje, navela me je da ovo postane moja tradicija. Kava bi to ona bila, kada ne bi sledeća stanica našeg upoznavanja bila u mom rodnom gradu Smederevu. Pozivam sve moje Smederevčane da se vidimo u smederevskoj Hali sportova 29. aprila u 18 sati i da se upoznamo, slikamo i podelimo lepe emocije. Naravno, biće i i tu specijalnih iznenađenja, kao što je bilo sve i za Novosađane danas.

Publika u Novom Sadu nije krila oduševljenje, te je Tanja potpisivala autograme i razgovarala sa svojim fanovima.

Iz dvorane "Spens" publika je izlazila širokih osmeha puna entuzijazma, čekajući sa nestrpljenjem koncert u Novom Sadu.

Podsetimo, koncert u Novom Sadu pomeren je iz tehničkih razloga za 10. maj, dok će druženje sa publikom u Smederevu imati nedelju dana kasnije, 17. maja ove godine.