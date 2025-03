EUFORIJA SE NASTAVLJA, A U MAJU BIĆE NAJJAČI AFTER: Marija Šerifović zakazala i osmo druženje u Beogradu (FOTO)

OD kada je krajem prethodne godine počela da najavljuje koncerte u Beogradu, pop zvezda Marija Šerifović u rekordnom roku otvara nove datume za publiku u Sava centru.

Foto: Nemanja Dedović

Nakon potpuno rasprodatih pet koncerata u martu, usledili su novi datumi u maju, a zbog ogromnog interesovanja danas je otvoren i najnoviji, osmi koncert, zakazan za 7. maj ove godine.

Pre samo nedelju dana, društvene mreže su bil preplavljene snimcima sa beogradskih koncerata Marije Šerifović u okviru turneje „Dolazi ljubav“. Čak i pored dupke punih sala, svakim danom interesovanje je raslo, a Marija nije želela da ostavi svoju publiku bez mogućnosti da prisustvuje finalu ove regionalne turneje. Foto: Nemanja Dedović

Osmim koncertom u Sava centru, pop zvezda je oborila sve rekorde u poslednjih 20 godina. Naime, 2019. godine Mariju su mediji nazivali „rekorderkom veka“ sa šest održanih koncerata u aprilu i maju te godine.

- U martu smo imali pet magičnih noći u Sava centru i odmah smo otvorili i nove datume u maju, ali ni to nije bilo dovoljno. Zato otvaramo i osmi koncert, i to 7. maja. Do nedavno sam držala rekord sa šest održanih koncerata u Sava centru, postala sam suverena vladarka SC-a, ali to ništa ne bi moglo bez moje publike. Brojevi nisu važni, važno je ono što donosimo jedni drugima i što ostaje posle koncerata - istakla je Marija za "Večernje novosti", rekavši da nas u „maju čeka najjači after“. Foto: Nemanja Dedović

Turneja „Dolazi ljubav“ započela je pre godinu dana velikim solističkim koncertom u zagrebačkoj Areni, gde je Marija pevala pred više od četrnaest hiljada posetilaca. Turneja se zatim nastavila u svim velikim gradovima u regionu, a koncerte u Beogradu ostavila je za sam kraj.

Tokom pet koncerata u Sava centru tokom marta, Mariji su se na sceni kao specijalni gosti pridružili i Matija Cvek, Adil Maksutović i Jovana Mišković Nikolić sa kojima je izvodila duetske numere, ali i Jovana Pajić koja je izvodila najveći prošlogodišnji hit „Ludilo moje“.