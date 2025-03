LEGENDARNA R&B UMETNICA STRADALA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Vraćala se sa nastupa na Velikom maršal balu

GREMI nominovana umetnica Endži Stoun, poginula je u saobraćajnoj nesreći,a predstavnica pokojne zvezde Debora R. Šapejn potvrdila je tragične vesti za TMZ.

Foto Shutterstock

- Glas i duh Endži Stoun će zauvek živeti u srcima onih koje je dotakla - rekao je portparol pevačice i tekstopisca za CNN.

Kako prenose mediji, nekoliko voljenih osoba razgovaralo je sa njom noć pre tragedije.

63-godišnjakinja poginula je u trenutku kada se kombi kojim je putovala prevrnuo u subotu rano u Alamabi nakon njenog nastupa, navodi se u izveštajima.

Ona je u petak uveče nastupio na Mardi Gra događaju u Mobilu, Alabama.

- Endžin nastup na Velikom maršal balu 2025. nije bio ništa drugo nego fenomenalan. Bili smo zaista tužni kada smo čuli da je Endžina preminula. - napisala je grupa Mobil u objavi.

Hitmejker koji stoji iza "No More Rain (In This Cloud)" i "Wish I didn't Miss You", bila je nominovana za tri Gremi nagrade tokom svoje karijere koju je otpočela 1970-ih kao članica legendarnog ženskog hiphop sastava "The Sequence"