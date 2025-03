ZVEZDA U HOLIVUDU I ASRTEROID NA NEBU: Na vest o sumnjivoj smrti glumačke legende DŽina Hekmana

U mondenskom Santa Feu, u Novom Meksiku, u sredu popodne po lokalnom vremenu, Hekman je pronađen mrtav, kao i njegova, više od tri decenije mlađa supruga, pijanistkinja Betsi Arakava, a pored je ležalo i beživotno telo njihovog psa. Prema saopštenju kancelarije šerifa Santa Fea, veruje se da "u smrtnim slučajevima nije bila uključena zla namera".

Više od 80 snimljenih filmova, dva Oskara (za glavnu i sporednu ulogu), i pet nominacija za ovo priznanje, dve nagrade BAFTA, tri Zlatna globusa, kao i nagrada "Sesil de Mil", dodeljena mu za izuzetan doprinos kinematografiji, doneli su status holivudske legende Hekmanu, koji je još kao desetogodišnjak, gledajući ostvarenja sa Džejmsom Kegnijem i Erolom Flinom, sebe zamišljao u "fabrici snova". Judžin Alen Hekman rođen je 30. januara 1930. u kalifornijskom gradu San Bernardinu, a odrastao u mestu Danvil, u državi Ilinoj, gde mu je otac radio kao novinar u lokalnom listu, a majka kao konobarica.

Porodica se raspala kada mu je bio 13 godina, zbog čega je nastavio da živi kod svoje bake po majci, sve dok se sa 16 godina nije prijavio u marince. U američkoj mornarici proveo je gotovo tri godine, i to na Dalekom istoku (Kina, Japan, Havaji), radeći nek vreme kao radio-operater. Kada se vratio u Ilinoj, upisao je državni univerzitet, sa namerom da postane novinar, odnosno TV producent, od čega je ubrzo odustao.

Autor šest knjiga

KADA se pre dve decenije povukao iz glumačkog posla, Hekman se posvetio pisanju proze inspirisane istorijom. Četri dela potpisao je zajedno sa podvodnim arheologom Danijelom Lenihanom. To su "Buđenje Predido stara" (Wake of the Perdido Star)- pomorska pustolovina smeštena u 19. vek; "Pravda ni za koga" (Justice for None)- čiji je glavni junak veteran Prvog svetskog rata koji se vraća u mali grad u Ilnoju; "Vermilion"- priča o ubistvu iz vremena Velike depresije, smeštena u gradić Vermilion u kome je Hekman odrastao i "Bekstvo iz Andresonvila" (Escape from Andersonville)- čija se radnja dešava u vreme američkog građanskog rata. Samostalno je napisao "Osvetu u Morning piku" (Payback at Morning Peak) i "Potragu" (Pursuit). Govorio je da mu odgovara usamljenost neophodna za pisanje, koje ga opušta i teši.