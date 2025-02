“FANTOM IZ OPERE” OTKRIVA KAKO SE PRIPREMAO ZA JEDNU OD NAJVEĆIH PEVAČKIH ULOGA NA SVETSKOJ POZORIŠNOJ SCENI

FANTOM IZ OPERE je jedan od najlepših i najspektakularnijih mjuzikala u istoriji pozorišta, koji se do sada odigrao pred preko 160 miliona ljudi, u 46 zemalja i 195 gradova, a beogradska premijera će se održati 22. aprila u Sava centru

FOTO: Promo

Povodom premijere najpopularnijeg svetskog mjuzikla Endru Lojd Vebera, “FANTOM IZ OPERE”, Nadim Naman - britanski glumac, pevač i kompozitor otkrio je tokom intervjua kako je biti glumac i pevač na zahtevnim svetskim turnejama poput ove, šta je srž ovog remek-dela i kako se pripremao za ulogu čuvenog “Fantoma”:

Da li bi mogli ukratko da približite našim čitaocima temu i poruku ovog velikog scenskog spektakla?

Naravno, biće mi zadovoljstvo! Priča o unakaženom muzičkom geniju koji se ludo zaljubljuje u mladu sopranistkinju pokrenula je milione ljudi širom sveta. Radnja se odvija u operi u Parizu. Dva muškarca su zaljubljena u talentovanu pevačicu Kristin. Usamljeni, maskirani Fantom čini sve da talentovanog pevača kojeg voli ludo proslavi. Ali ona je zaljubljena u mladog vikonta Raula de Čenija!

Ideja je da se pokaže kako snagom ljubavi i najcrnje srce može postati nežno i dobro. Legendarni mjuzikl Endrjua Lojda Vebera ima zaista sve – romansu, horor, misteriju, tragediju, u kombinaciji sa nezaboravnom muzikom i setovima koji će publiku preneti na početak prošlog veka. Predstava je prepoznata kao jedna od najlepših i najspektakularnijih ostvarenja u istoriji.

Kako ste postali deo produkcije i koliko dugo ste u njoj?

Imam dugu vezu sa “Fantomom” koja počinje 2010. godine. Na početku karijere, dobio sam ulogu u londonskoj produkciji, kao zamena za ulogu Raula. Zatim sam se vratio 2015. da igram tu ulogu puno radno vreme tokom proslave 30-te godišnjice predstave gde je prisustvovao i direktor ove produkcije, Stiven Barlou. Nakon toga me je 2019.godine pozvao na kafu i pitao me da li bih voleo da još jednom igram ulogu Raula, ali ovog puta u Grčkoj. Nakon pandemije, vratili smo se u Grčku da završimo predstave koje su bile otkazane 2020. godine. U toj fazi je od mene zvanično zatraženo da ipak odustanem od Raula i preuzmem ulogu Fantoma, koju sam prvi put odigrao 2023. godine. Ovaj mjuzikl je oblikovao moju karijeru na mnogo načina, dugujem mu mnogo!

FOTO: Promo

Šta je najteže u vašoj ulozi? Možete li se na bilo koji način povezati sa svojim likom?

Najteže u vezi sa Fantomom je to što se on zapravo sastoji iz dva lika. „Fantom“ je izmišljena ličnost koju on izmišlja sam za sebe, da bi sebi dao moć i status u svetu u kome ga prirodno nema. Realnost je da ga u tom stanju vidimo samo u prvom delu mjuzikla. Ispod maske i ove izmišljene ličnosti, on je krhk i duboko slomljen čovek, koji žudi za prihvatanjem, ljubavlju i svrhom. Igranje Fantoma, po mom mišljenju, više se odnosi na stvarnog čoveka - harizmatični “Fantom” sa legendarnom maskom je lakši za razumevanje. Najvažnije je ono što se dešava kada je izložen i kada je najemotivniji. To su trenuci koji omogućavaju publici da ga razume i (nadajmo se) saoseća sa njim. Mogu li se povezati s njim? Vezujem se za činjenicu da smo oboje kompozitori, pa stoga svoje lične emocije i osećanja obojica kanališemo kroz stvaranje muzike. Takođe, mislim da se svi možemo povezati sa time da volimo ili želimo nekoga ko ne može ponuditi ono što vi želite zauzvrat.

Kakvi su utisci sa međunarodne turneje? Zašto su producenti izabrali Beograd od celog regiona da ugosti čuvenog „Fantoma iz opere”?

Međunarodna turneja je bila veoma dobra. Fokus je bio na obilasku gradova koji ili nikada nisu primili Fantoma, ili možda ne već duže vreme. Čini se da će u Beogradu biti dosta drugačije od izvođenja predstave u, recimo, Londonu, gde su je svi videli mnogo puta. Ovi novi gradovi donose veliku energiju, osećamo je od publike na sceni. Uzbuđeni smo što “Fantom” dolazi u Beograd i to će nas veoma motivisati na sceni!

Kao glumac, kako se uklapate u dugotrajnu produkciju i ulogu koju toliko ljudi poznaje i voli, a ipak uspeva da donese sopstvenu energiju?

Biti deo dugotrajne produkcije je veoma posebno. Ulazite u nešto što voli toliko ljudi širom sveta, i samo znate da predstava veoma dobro funkcioniše. Uvek kažem da, kao glumci, neko vreme pazimo na likove koji su nam dodeljeni. Mnogi glumci su to radili ranije, a mnogi glumci će to raditi i posle nas. Sve što možete da uradite je da unesete svoj integritet, svoju profesionalnost, svoju spremnost da odgovorite i saslušate svoje kolege glumce, i da poštujete publiku izvođenjem posvećene i ozbiljne predstave. Predstava je dugotrajna, ali svake večeri je neki ljudi vide po prvi put i zaslužuju isto iskustvo kao i oni koji su je videli pre mnogo godina ili više puta.

"Fantom iz opere" će imati 9 izvođenja u Beogradu. To je dosta za naše tržište. Kako je „Fantom“ dočekan u drugim zemljama?

Pravi je poklon biti deo “Fantoma” jer je tako dobro prihvaćen, gde god da nastupamo. Postoji veoma malo predstava širom sveta koje su toliko popularne, možda samo tri ili četiri, tako da je to velika privilegija. Gde god da smo doveli predstavu, osećamo kao da publika želi više prikazivanja nego što je uobičajeno za tržište, u zavisnosti od veličine grada. Mislim da je Fantom jedna od onih predstava koje će ljudi doći i videti čak i ako obično ne idu u pozorište.

Kako ste se pripremali za svoju ulogu?

Glavna stvar na koju sam se fokusirao bilo je istraživanje, šta mogu da donesem od sebe u ovoj ulozi. Moj glas, moj fizički izgled, moje jedinstvene osobine. Kada je neku ulogu odigralo toliko ljudi tokom godina, izazov je da je neko vreme učinite svojom. Dakle, kada mi je postalo prijatno da pevam partituru, počeo sam da radim na slojevitim detaljima, fizičkim i mentalnim, kako bi stvorio trodimenzionalnog čoveka.

Koji je vaš omiljeni deo produkcije i zašto?

Vrhunac za mene će uvek biti muzika. Snaga ove partiture je vanvremenska, a kada je čujete sa punim orkestrom i sjajnim ozvučenjem - i dalje mi oduzima dah! Pevanje ovog materijala je prava privilegija.

Sa 100 glumaca, članova ekipe i orkestrom, zapanjujućom scenografijom, specijalnim efektima koji oduzimaju dah i više od 230 kostima, FANTOM IZ OPERE stiže u Beograd u produkciji “Broadway Entertainment Group”, a lokalnoj publici će ga predstaviti “Ticket Vision” i “Locals Experience”.

Ograničeni broj ove spektakularne predstave, biće odigran u beogradskom Sava Centru od 22. do 29. aprila.

Karte su već u prodaji na https://tickets.rs/tour/the_phantom_of_the_opera_1855

Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs