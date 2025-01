HIT: Ovaj snimak Baje Malog Knindže još niste videli (VIDEO)

PEVAČ Baja Mali Knindža retko se pojavljuje na televiziji i u medijima, a na RTS nikad.

Foto: Printksrin RTS/YT/Srpska arhiva

Ipak, na YT je objavljen video-snimak na kanalu "Srpska Arhiva" na kom se vidi kako Baja Mali Knindža 1993. godine peva svoju pesmu "Grešnik" na RTS.

Baja je svojevremeno govorio o tome da je tih godina sistem bio protiv njega.

- Podržala me porodica, a bio sam šikaniran od strane svih medija. Nigde me nije bilo, za njih sam bio "prljavi četnik". Niko nije zavirivao u moju dušu. Zato sam posebno ponosan na to što sam uspeo. Muzičkim urednicima sistem nije dao da me puštaju - rekao je pevač za Hepi TV.

Govoreći o ratu, Baja kaže da je njegovoj generaciji ukradena mladost.

- Imam pravo da kažem da su mi oteli 10, 20 godina života. Mom bratu su ukrali mladost. Prvo rat, onda su nas i bombardovali. Ne daju nam mira - rekao je Baja.