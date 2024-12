GUNS N’ ROSES STIŽU NA UŠĆE 18. JULA 2025: Axl Rose i Slash zajedno prvi put pred domaćom publikom

LIVE Nation i SKYMUSIC potvrdili povratak legendi rock and roll-a u Beograd nakon gotovo 15 godina.

Foto: Guns N' Roses

Ekskluzivna pretprodaja ulaznica putem Nightrain fan club-a počinje u utorak, 10. decembra u 9h po lokalnom vremenu, dok slobodna prodaja kreće u petak, 13. decembra na sajtu GunsNRoses.com.

Guns N’ Roses, legendarni pioniri rock and roll-a, danas su zvanično najavili povratak na turneju u 2025. godini, tokom koje će nastupati na najvećim evropskim i bliskoistočnim stadionima i festivalima. Beograd će 18. jula ugostiti ovaj kultni bend na spektakularnom koncertu na Ušću, što će domaćoj publici pružiti priliku da po prvi put vidi Axla Rosea i Slasha zajedno na sceni u Srbiji!

Bend dolazi u sastavu Axl Rose (vokal, klavir), Slash (gitara), Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (klavijature), Richard Fortus (ritam gitara), Frank Ferrer (bubnjevi) i Melissa Reese (klavijature), a turneja pod nazivom „Because what you want &what you get are two completely different things“ nosi još jedan kuriozitet – kultni hip – hop bend Public Enemy najavljen je kao specijalni gost!

Foto: Guns N' Roses

Guns N’ Roses se smatraju najdinamičnijim i najznačajnijim bendom svoje generacije. Njihov debitantski album Appetite For Destruction iz 1987. prodat je u dijamantskom tiražu, dok je turneja Not In This Lifetime… (2016–2019) postala četvrta najprofitabilnija u istoriji. Njihova impresivna diskografija uključuje albume koji se smatraju klasikom, poput Use Your Illusion I i Use Your Illusion I, G N’ R Lies i Chinese Democracy. I dan danas su jedan od najslušanijih rock bendova na platformama poput Spotifyja, sa preko 24 miliona mesečnih slušalaca.

Turneja „Because what you want & what you get are two completely different things“ počinje 23. maja 2025. godine i pored Beograda obuhvata još 23 grada.