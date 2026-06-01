Republika Srpska

BRIGA O DECI I MAJKAMA PRIORITET: Vlada Srpske povećala izdvajanja u cilju podsticanja nataliteta

Srđan Mišljenović

01. 06. 2026. u 05:00

MATERINSKI dodatak u Srpskoj je povećan sa 406 na 746 maraka, dok je naknada za roditelje sa četvoro i više dece uvećana sa 750 na 800 KM. Iz Ministarstva zdravlja RS navode da je materinski dodatak, koji je namenjen nezaposlenim porodiljama i majkama, kao podrška u prvim mesecima nakon rođenja deteta, povećan za oko 84 odsto, i da tu pomoć trenutno prima 3.900 korisnika. Naknadu za višečlane porodice koristi 4.979 korisnika.

БРИГА О ДЕЦИ И МАЈКАМА ПРИОРИТЕТ: Влада Српске повећала издвајања у циљу подстицања наталитета

- Na ovaj način Vlada RS nastavlja sa konkretnim merama podrške porodicama, majčinstvu, pronatalitetnoj politici, kao i unapređenja sistema dečije zaštite - navedeno je iz resornog ministarstva.

U saopštenju je naglašeno da su podrška porodici i briga o majkama i deci među prioritetima institucija Srpske. Isplata traje 12 meseci, odnosno 18 meseci za blizance i treće dete.

Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Srpskoj najmanje godinu dana pre rođenja deteta i da je nezaposlena na dan rođenja deteta.

Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da će od 1. jula početi isplata uvećanog materinskog dodatka u iznosu od 746 KM. Za realizaciju te mere u ovoj godini biće izdvojeno dodatnih osam miliona KM.

Socijalna sigurnost

SAVEZ sindikata RS navodi da je odluka kojom se povećava materinski dodatak predstavlja važan korak ka boljoj zaštiti porodice, pronatalitetnoj politici i jačanju socijalne sigurnosti u Republici Srpskoj.

Na sledećoj sednici Vlade biće pripremljena odluka u skladu sa Zakonom o dečjoj zaštiti, kojom će taj iznos biti definisan.

- U ovu aktivnost krenuli smo krajem 2024. kada su donete izmene i dopune Zakona o dečijoj zaštiti - rekao je Šeranić.

Iz Saveza sindikata RS ističu da su oni inicirali povećanje materinskog dodatka za nezaposlene majke.

- Ovo je još jedna potvrda da su se isplatile sindikalne inicijative, upornost i borba, te da zajedničkim radom i delovanjem možemo postići konkretne i dobre rezultate koji direktno utiču na poboljšanje života radnika, majki i porodica u RS - navode iz Saveza.

