POSAO ZA SVAKO DETE PALOG BORCA: Počela realizacija zaključaka Vlade Srpske u lokalnim zajednicama oko zapošljavanja

ZAPOŠLjAVANjEM dvoje dece poginulih boraca u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite počela je realizacija zaključaka Vlade RS, prema kojoj će, do kraja godine, biti zaposleno njih 500. Resorni ministar Radan Ostojić kaže da društvo ima obavezu prema tim porodicama, a da je zapošljavanje dece palih boraca jedan od prioritetnih zadataka Vlade Srpske.

Vlada RS foto Vlada RS

- Još prošle godine, dok sam bio na čelu BO Srpske, pokrenuli smo inicijativu da se zaposle sva deca poginulih boraca. To je pitanje od opšeg interesa i mora se rešiti - rekao je Ostojić.

Dodaje da je resorno ministarstvo ličnim primerom pokazalo dobru praksu.

- Sve institucije na lokalnom nivou i republičkom treba da to slede i da konačno rešimo to pitanje. Zasada čujemo da je neko sporadično zaposlen, ali nije onako kako smo zamislili, ne realizuje se u punom kapacitetu. Zato apelujem na sve da se to reši - rekao je Ostojić.

Jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj koja se godinama trudi da zaposli što veći broj dece poginulih vojnika RS je grad Foča. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović kaže da je od 2020. do 2026. godine u Foči zaposleno 51 dete palih boraca.

Stanovi MINISTAR Ostojić kaže da se pored zapošljavanja dece palih boraca radi i na stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija. - Vlada je opredeljena da u narednom periodu završi ovaj proces koji je započeo 2019. Oko 10 miliona KM uloženo je od početka godine u stambeno zbrinjavanje porodica poginulih. Rešava se sistemski, lokalne zajednice se prijavljuju - naveo je Ostojić.

Najavio je da će biti pribavljena dokumentacija o svim nezaposlenim osobama iz te kategorije.

- Dali smo rokove gradskom Odeljenju opšte uprave, opštinskih BO i Organizaciji porodica poginulih da sve ove zahteve i incijative prikupimo na jedno mesto i da ih prosledimo Vladi Srpske, ali i svim javnim ustanovama i preduzećima, da bismo pokušali da rešimo ovo pitanje koje 30 godina muči tu populaciju - rekao je Vukadinović.

Među decom palih boraca u Foči, koji su dobili posao je i diplomirani pravnik Milica Avram Vujičić, kćerka poginulog borca Dragana Vujičića, koja je primljena u lokalnu upravu. Nakon pripravničkog staža, dve godine bila je angažovana na ugovor o delu, dok se nisu stekli uslovi za stalno zaposlenje.

- Na konkursu sam kao dete poginulog borca imala prednost u odnosu na druge kandidate i primljena sam u stalni radni odnos, čime mi je pružena prilika da živim i radim u svom gradu - rekla je Avramova.