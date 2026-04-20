Republika Srpska

Bežao od policije: Uhapšeno lice koje se krilo

Novosti online

20. 04. 2026. u 23:40

POLICIJSKI službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su 17. aprila 2026. godine, lišili slobode R.D. za kojim je otvoreno više sudskih naredbi.

Бежао од полиције: Ухапшено лице које се крило

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Naime, za navedenim licem je otvoreno pet naredbi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o šumama, te naredba Osnovnog suda u Derventi zbog krivičnog dela krađa energije, a kojom je naloženo njegovo dovođenje u ovaj sud.

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su, postupajući po naredbi, navedeno lice tražili na adresi prebivališta u mestu Tetima, Grad Derventa, gde je utvrđeno da se krio od policijskih službenika. Nakon što ih je uočio, dao se u beg i oglušio na pozive da se zaustavi.

Operativnim radom na terenu, lice je u toku istog dana locirano na drugoj adresi u mestu Crnča, Grad Devrenta, gde je lišen slobode bez upotrebe sredstava prinude.

Lice je sprovedeno u Osnovni sud u Derventi, a po preuzimanjeu uputnih akata, sproveden je u KZP Doboj.

(RTRS)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

