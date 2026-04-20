Bežao od policije: Uhapšeno lice koje se krilo
POLICIJSKI službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su 17. aprila 2026. godine, lišili slobode R.D. za kojim je otvoreno više sudskih naredbi.
Naime, za navedenim licem je otvoreno pet naredbi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o šumama, te naredba Osnovnog suda u Derventi zbog krivičnog dela krađa energije, a kojom je naloženo njegovo dovođenje u ovaj sud.
Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su, postupajući po naredbi, navedeno lice tražili na adresi prebivališta u mestu Tetima, Grad Derventa, gde je utvrđeno da se krio od policijskih službenika. Nakon što ih je uočio, dao se u beg i oglušio na pozive da se zaustavi.
Operativnim radom na terenu, lice je u toku istog dana locirano na drugoj adresi u mestu Crnča, Grad Devrenta, gde je lišen slobode bez upotrebe sredstava prinude.
Lice je sprovedeno u Osnovni sud u Derventi, a po preuzimanjeu uputnih akata, sproveden je u KZP Doboj.
(RTRS)
Komentari (0)