POTVRDE, PA ČEKOVI: Fond PIO Republike Srpske stopirao 179 penzija
Fondu PiO Republike Srpske 179 korisnika prava sa prebivalištem u inostranstvu nisu do kraja prošle godine priložili potvrdu o životu kako bi se nastavila nesmetana isplata u ovoj godini.
Ukupna suma privremeno obustavljenog novca je 103.197 KM na mesečnom nivou.
- Ovih 179 korisnika prava – davaoca punomoćja živi u državama sa kojima nemamo potpisan sporazum o elektronskoj razmeni podataka, od čega je više od 80 odsto u SAD, Kanadi i Australiji i njihova obaveza u skladu sa zakonom je bila da dostave potvrdu o životu. S obzirom da to nisu učinili do sada, prinuđeni smo da privremeno obustavimo isplatu za svih 179 korisnika prava, sve do dostavljanja potvrde o životu - kaže Fondu PIO.
Protiv svakog punomoćnika, kako poručuju, za koga se utvrdi da je njegov davalac punomoćja preminuo u nekom prethodnom periodu, a da nije uredno obavestio Fond, biće podneta krivična prijava nadležnim organima zbog prevare, a u cilju povrata nepripadajućih sredstava.
HAPŠENjE U ZVORNIKU: Nudio mito policiji
31. 03. 2026. u 15:12
DODIKOVA JASNA PORUKA SARAJEVU: Tema imovine nikada neće biti stavljena na sto
30. 03. 2026. u 18:25
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
