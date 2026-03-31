POTVRDE, PA ČEKOVI: Fond PIO Republike Srpske stopirao 179 penzija

Fondu PiO Republike Srpske 179 korisnika prava sa prebivalištem u inostranstvu nisu do kraja prošle godine priložili potvrdu o životu kako bi se nastavila nesmetana isplata u ovoj godini.

V Mitrić

Ukupna suma privremeno obustavljenog novca je 103.197 KM na mesečnom nivou.

- Ovih 179 korisnika prava – davaoca punomoćja živi u državama sa kojima nemamo potpisan sporazum o elektronskoj razmeni podataka, od čega je više od 80 odsto u SAD, Kanadi i Australiji i njihova obaveza u skladu sa zakonom je bila da dostave potvrdu o životu. S obzirom da to nisu učinili do sada, prinuđeni smo da privremeno obustavimo isplatu za svih 179 korisnika prava, sve do dostavljanja potvrde o životu - kaže Fondu PIO.

Protiv svakog punomoćnika, kako poručuju, za koga se utvrdi da je njegov davalac punomoćja preminuo u nekom prethodnom periodu, a da nije uredno obavestio Fond, biće podneta krivična prijava nadležnim organima zbog prevare, a u cilju povrata nepripadajućih sredstava.