ČOVEK PAO SA TRAKTORA I POGINUO: Tragedija u Kozarskoj Dubici
M. V. iz Kozarske Dubice poginuo je juče prilikom pada sa traktora.
Do nesreće je došlo oko 15:40 sati u ulici Vlatka Vukovića u Kozarskoj Dubici.
Nakon pada povređeni je prevezen u Bolnicu u Prijedor, gde je usled teških telesnih povreda preminuo.
(RTRS)
