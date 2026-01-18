Republika Srpska

ČOVEK PAO SA TRAKTORA I POGINUO: Tragedija u Kozarskoj Dubici

Novosti online

18. 01. 2026. u 22:00

M. V. iz Kozarske Dubice poginuo je juče prilikom pada sa traktora.

ЧОВЕК ПАО СА ТРАКТОРА И ПОГИНУО: Трагедија у Козарској Дубици

FOTO: Depositphotos

Do nesreće je došlo oko 15:40 sati u ulici Vlatka Vukovića u Kozarskoj Dubici.

Nakon pada povređeni je prevezen u Bolnicu u Prijedor, gde je usled teških telesnih povreda preminuo.

(RTRS)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!