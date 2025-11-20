KODNA AKCIJA "GORA": Pali mešetari sa Drine - krijumčarili preko 500 migranata

U OKVIRU operativne akcije kodnog naziva „Gora“, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbama Suda BiH, policajci Granične policije Bosne i Hercegovine, juče i prekjuče su, nakon tromesečnih operativnih aktivnosti, pretresli stambenih i drugih objekata, pratećih prostorija i pokretnih stvari osumnjičenih, uz privremeno oduzimanje predmeta.

V Mitrić

Aktivnosti su ostvarene na većem broju lokacija na području Zvornika i Sarajeva, u cilju dokazivanja krivičnih dela za organizovanje grupe ili udruženja za činjenje krijumčarenje migranata.

Tokom noći i jutra uhašeno je ukupno deset osumnjičenih državljana BiH, kao i tri strana državljana afroazijskog porekla, za koje je tokom istražnih radnji prikupljen značajan broj dokaza o umešanosti u nezakonite aktivnosti preko državne granice. Utvrđeno je da su, pod okriljem taksi delatnosti, organizovali i realizovali krijumčarenje migranata u Bosnu i Hercegovinu, s ciljem sticanja koristi na kriminalan način.

Tokom istrage prikupljeni su podaci da je ova kriminalna grupa u periodu od približno tri meseca planirala i učinila krijumčarenje najmanje 500 migranata, pri čemu se procenjuje da je ostvarena nelegalna korist od najmanje 50.000 KM.

Akcije su realizovane uz asistenciju službenika Službe za poslove sa strancima BiH.

- S obzirom na to da je deo kriminalne grupe delovao i na području Republike Srbije, poslednjih mesec dana aktivnosti su sprovođene u uskoj saradnji i koordinaciji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a nadležne institucije nastavljaju dalje aktivnosti u skladu sa zakonom. Rezultati akcije „Gora“ potvrđuju odlučnost Granične policije Bosne i Hercegovine na zaštiti državnih granica, očuvanju sigurnosti zajednica i zaštiti svih građana, kao i spremnost na zajedničku i kontinuiranu saradnju sa policijskim agencijama drugih država - kaže načelnik u GP BIH Slobodan Mačar.