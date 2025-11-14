Republika Srpska

TUŽNE VESTI: Tračično preminuo Kosta Đurđević

Novosti online

14. 11. 2025. u 17:08

DUGOGODIŠNjI novinar prnjavorske Televizije K3 Kosta Đurđević tragično je preminuo sinoć.

ТУЖНЕ ВЕСТИ: Трачично преминуо Коста Ђурђевић

Foto: TV K3 printskrin

- Kosta je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u našoj redakciji - svojim profesionalizmom, predanošću i ljudskošću obeležio je godine koje je proveo s nama. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim kolegama koji su ga poznavali i poštovali. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sve nas - naveli su iz TV K3.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

