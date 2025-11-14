TUŽNE VESTI: Tračično preminuo Kosta Đurđević
DUGOGODIŠNjI novinar prnjavorske Televizije K3 Kosta Đurđević tragično je preminuo sinoć.
- Kosta je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u našoj redakciji - svojim profesionalizmom, predanošću i ljudskošću obeležio je godine koje je proveo s nama. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim kolegama koji su ga poznavali i poštovali. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sve nas - naveli su iz TV K3.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)