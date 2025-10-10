SEMBERIJA SPREMA SPOMEN OBELEŽJE: U Međašima Filipu Višnjiću dug vraćaju

Direkcija za izgradnju i razvoj grada predstavila je idejno rešenje spomen-obeležja posvećenog Filipu Višnjiću u Međašima, na lokaciji na kojoj se nalazila kuća najpoznatijeg srpskog guslara, koji se u ovo selo doselio iz Trnove.

V Mitrić

V.d. direktora Direkcije za izgradnju i razvoj grada Bijeljina Branka Blagojević pojasnila je da su njihove ideje vodilje bili lik, delo i simbolika za koju se vezuje ime Filipa Višnjića.

- Narodni bunt, borba za slobodu, narodna predanja, umetnost guslanja - sve to je uticalo na ideju osmišljavanja ovog projekta, kako bi mesto posvećeno Višnjiću bilo autentično. Zbog toga smo za ovaj javni prostor predvideli, između ostalog, i česmu, jer voda simbolizuje tok i večni život - kazala je Blagojević i pojasnila da budući svojevrsni muzej na otvorenom ne treba da bude opterećen monumentalnošću i mnoštvom sadržaja.



Ona je napomenula da će centralno mesto zauzimati spomenik ili skulptura gusala ili spomen-ploča Filipu Višnjiću, o čemu će konačna odluka biti doneta u narednom periodu. Prema njenim rečima, postoji i ideja za izgradnju spomen-kuće, kao jednoprostornog objekta, gde će biti postavljene fotografije, tekstovi pesama ili nešto drugo što će ljudima približiti srpske epske pesme.

Kada je reč o materijalima i bojama, Blagojević je naglasila da će prevladavati kamen, drvo, zemlja, bela boja i zemljani tonovi.

Predsjednik Srpskog prosvetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ Slaviša Mikić je izrazio veliko zadovoljstvo što se pitanjem podizanja spomen-obelžja Filipu Višnjiću u čast grad bavi istovremeno sa organizacijom 32. Višnjićevih dana, koji će biti održani od 4. do 8. novembra tekuće godine.

-Sačuvaćemo lik i delo jedne od najznačajnijih ličnosti koja je živela na našim prostorima. Na taj način vraćamo preostali dug koji imamo prema Filipu - rekao je Mikić i napomenuo da u Međašima trenutno postoji samo jedna spomen-ploča, a predstavljeno idejno rešenje će, kada bude izgrađeno, upotpuniti i turističku ponudu Semberije.