TREBINJE I OVE GODINE BILO DEO „EVROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA: Spoj tradicije i savremenih tehnologija

Dubravko Curac

30. 09. 2025. u 05:00

TREBINjE je i ove godine bilo deo jedinstvene manifestacije "Evropska noć istraživača, Naukatorijum: Poveži um", održane u Muzeju Hercegovine.

ТРЕБИЊЕ И ОВЕ ГОДИНЕ БИЛО ДЕО „ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА: Спој традиције и савремених технологија

D. Curać

Posetioci su kroz radionicu "Razvoj pisma" imali priliku da upoznaju put od prvih simbola i crteža do savremenog pisma, da isprobaju stare alate za pisanje i kreiraju sopstveni zapis inspirisan prošlošću.

Kustos-istoričar Simo Radić istakao je da Muzej Trebinje po drugi put učestvuje na ovoj manifestaciji, koja se održava u 11 gradova širom regiona.

- Organizovali smo radionice o razvoju pisma i predstavili značajne spomenike iz našeg okruženja. Publika je takođe imala priliku da se upozna sa savremenim dostignućima na štandu "Od piksela do polimera: 3D štampa i veštačka inteligencija u medicini", gde je prikazano kako se medicinski snimci pretvaraju u 3D modele i predmete - rekao je Radić.

Merim Jusufbegović, inženjer medicinske radiologije sa Univerziteta u Sarajevu, naglasio je da mu je cilj da lekarima olakša rad i pristup pacijentima, ali i da podstakne mlade da koriste nove tehnologije.

Stalne postavke

TOKOM "Evropske noći istraživača" posetioci su, osim radionica, mogli da obiđu stalne postavke Muzeja Hercegovine - prirodnjačku izložbu "Prirodnjačko blago sliva reke Trebišnjice", etnološku zbirku "Narodni život u Hercegovini u XIX i XX veku", legate Milene Šotre Gaćinović i Branka Šotre, kao i istorijsku postavku "Kulturno-istorijski razvoj trebinjskog kraja od X do XX veka".

- Mladi treba da budu kreativni, da stvaraju nove vrednosti. Imamo pozitivna iskustva i dobre reakcije od prošle godine, pa ovakve manifestacije mogu značajno da utiču na razvoj kreativnosti kod mladih - poručio je Jusufbegović.

RADNICI banjalučkih vrtića zaposleni u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje održaće danas jednočasovni štrajk upozorenja zahtevajući povećanje plata za 20 odsto. Predsednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Slađana Mišić poručila je da su vaspitači pregovarački nastrojeni i ostaju u nameri da se postigne dogovor.

U POSLEDNjIH desetak dana dva incidenta uznemirili su Srbe koji su ostali da žive u Unsko-sanskom kantonu. Prvo su salutirali u Bosanskom Petrovcu bivši vojnici tzv. Armije BiH i uzvikvali "Alahu egber", a samo par dana kasnije vehabija Adil Ćenanović, islamista iz Bihaća, uznemiravao je jednu porodicu jer se iz njihove kuće čula pesma "Veseli se srpski rode". Uzvikivao je ispred kuće "Tekbir" i "Alahu ekber". Zbog uznemiravanja policija USK podnela je krivičnu prijavu protiv Ćenanovića. Inače, njegovi profili na društvenim mrežama su puni slika radikalnih islamista.

