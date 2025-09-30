TREBINJE I OVE GODINE BILO DEO „EVROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA: Spoj tradicije i savremenih tehnologija
TREBINjE je i ove godine bilo deo jedinstvene manifestacije "Evropska noć istraživača, Naukatorijum: Poveži um", održane u Muzeju Hercegovine.
Posetioci su kroz radionicu "Razvoj pisma" imali priliku da upoznaju put od prvih simbola i crteža do savremenog pisma, da isprobaju stare alate za pisanje i kreiraju sopstveni zapis inspirisan prošlošću.
Kustos-istoričar Simo Radić istakao je da Muzej Trebinje po drugi put učestvuje na ovoj manifestaciji, koja se održava u 11 gradova širom regiona.
- Organizovali smo radionice o razvoju pisma i predstavili značajne spomenike iz našeg okruženja. Publika je takođe imala priliku da se upozna sa savremenim dostignućima na štandu "Od piksela do polimera: 3D štampa i veštačka inteligencija u medicini", gde je prikazano kako se medicinski snimci pretvaraju u 3D modele i predmete - rekao je Radić.
Merim Jusufbegović, inženjer medicinske radiologije sa Univerziteta u Sarajevu, naglasio je da mu je cilj da lekarima olakša rad i pristup pacijentima, ali i da podstakne mlade da koriste nove tehnologije.
Stalne postavke
TOKOM "Evropske noći istraživača" posetioci su, osim radionica, mogli da obiđu stalne postavke Muzeja Hercegovine - prirodnjačku izložbu "Prirodnjačko blago sliva reke Trebišnjice", etnološku zbirku "Narodni život u Hercegovini u XIX i XX veku", legate Milene Šotre Gaćinović i Branka Šotre, kao i istorijsku postavku "Kulturno-istorijski razvoj trebinjskog kraja od X do XX veka".
- Mladi treba da budu kreativni, da stvaraju nove vrednosti. Imamo pozitivna iskustva i dobre reakcije od prošle godine, pa ovakve manifestacije mogu značajno da utiču na razvoj kreativnosti kod mladih - poručio je Jusufbegović.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)