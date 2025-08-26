Republika Srpska

NAPADNUTA DVA MUŠKARCA: Uhapšeno osam lica iz Banjaluke

26. 08. 2025. u 18:43

BANjALUČKA policija uhpasila je osam lica iz Banjaluke zbog fizičkog napada na dva muškarca iz Kneževa, koja su zadobila telesne povrede.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Uhapšeni su V.P, D.D, B.L, G.B, A.S, M.M. S.B. i D.K.

Povrijeđenim licima ukazana je lekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Incident se desio juče 20 minuta posle ponoći.

Sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

25. 08. 2025. u 16:00

