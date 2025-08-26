NAPADNUTA DVA MUŠKARCA: Uhapšeno osam lica iz Banjaluke
BANjALUČKA policija uhpasila je osam lica iz Banjaluke zbog fizičkog napada na dva muškarca iz Kneževa, koja su zadobila telesne povrede.
Uhapšeni su V.P, D.D, B.L, G.B, A.S, M.M. S.B. i D.K.
Povrijeđenim licima ukazana je lekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Incident se desio juče 20 minuta posle ponoći.
Sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
(SRNA)
