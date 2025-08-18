Republika Srpska

VATRA ZAHVATILA GROBOVE NA NOVOM GROBLJU

Novosti online

18. 08. 2025. u 00:08

VATROGASCI u Banjaluci saopštili su da su danas imali intervenciju na gradskom groblju.

Foto: Unsplash

Vatra je zahvatila travu, ali i grobove na Novom groblju u Banjaluci.

Kako su objavile Nezavisne novine, izgoreli su mnogi krstovi u tom delu groblja.

(Tanjug)

