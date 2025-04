"ŠMIT JE NAJPLAĆENIJU ULJEZ U EVROPI" Dodik: Kristijane, računaj s tim

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da ga, naravno, ne zanima šta Kristijan Šmit ima da kaže, jer sve što on radi i što će raditi pokreće jedan jedini motiv: da opstane na mestu na kojem prima desetine hiljada evra mesečno - bez izbora, bez odgovornosti i bez smisla.

Foto: Tanjug/AP

- Njega ne zanima ni BiH, ni Republika Srpska, ni institucije. On sve to vidi samo kao kulise i instrumente preko kojih pokušava da sačuva svoju masno preplaćenu poziciju. U pitanju je sujetan čovek, nesiguran u sebe, koji jedva kontroliše emocije - što je više puta i pokazao. I kako se globalni procesi koji potiskuju njegovu ulogu budu približavali i njemu lično, postaće još nervozniji - napisao je Dodik na platformi Iks.

Jer, budimo realni, kaže Dodik i ističe da je "Šmit najplaćeniji uljez u Evropi".

- Možda "trojčica" i neke zaludne briselske birokrate misle da on nešto znači, ali istina je jednostavna: on je ništa drugo do nelegalan, nelegitiman, u Savetu bezbednosti nepotvrđen pojedinac koga neko odluči da plaća - i ništa više - naveo je Dodik.

Ono što Šmit danas izgovori u političkom i demokratskom smislu vredi koliko i ono što kaže Ramo Isak, kaže Dodik i dodaje:

- S izuzetkom da je Isaka bar neko birao - i da, za razliku od Šmita, ima nekakav legitimitet da bude političko ogledalo "trojčice". Ili kako kaže stara bavarska poslovica:

- Wer sić selbst übersćätzt, fällt am tiefsten." (Ko sebe preceni - najniže padne). Kristijane, računaj s tim".