SFOR PRETUKAO SVEŠTENIKA SPC I NJEGOVOG SINA: Veroučitelj Aleksandar ostao invalid, a zločinci nekažnjeni 21 godinu

NAVRŠILA se 21 godina od brutalnog napada pripadnika tadašnjeg Sfora na Palama, u kojem su pravoslavni sveštenik Jeremija Starovlah i njegov sin, veroučitelj Aleksandar, gotovo nasmrt pretučeni. Aleksandar je od posledica napada ostao stopostotni invalid, dok ni danas, više od dve decenije kasnije, odgovorni nisu kažnjeni.

Mariana Regoje

U noći između 31. marta i 1. aprila 2004, pripadnici SFOR su eksplozivom razvalili vrata Parohijskog doma na Palama, a zatim upali u stan porodice Starovlah. Svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru naneli su teške telesne povrede opasne po život, koje su ostavile trajne posledice.

Njihova supruga i majka Vitorka Starovlah svedočila je brutalnosti napada i pretrpela teške psihološke traume.

Napad na Parohijski dom započet je 1. aprila 2004. godine u 1.10. Tokom akcije SFOR maltretirani su i drugi sveštenici i njihove porodice, a zgrada Parohijskog doma je znatno oštećena. Dodatnu težinu ovom brutalnom činu daje činjenica da je izveden u vreme posta, uoči najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa.

Ni nakon 21 godine, pripadnici Sfora nisu odgovarali za ovaj napad. U oktobru 2010, Vanustavni sud BiH delimično je usvojio tužbeni zahtev porodice Starovlah, dosudivši im odštetu od oko 300.000 KM. Porodici su odbijeni zahtevi za naknadu štete zbog pretrpljene duševne boli, uništene imovine i troškova pomoći i nege.

Porodica još trpi posledice ADVOKAT porodice Starovlah Miljkan Pucar izjavio je ranije da je, nažalost, sudski proces okončan, ali da porodica i dalje trpi posledice tog brutalnog napada. - Ovaj događaj jasno pokazuje koliko je nepravda prisutna u svetu, naročito prema srpskom narodu u BiH - istakao je Pucar.

Sociolog iz Istočnog Sarajeva Vladimir Vasić ocenio je da je napad na porodicu Starovlah pokazao svu brutalnost i osionost vojne jedinice zadužene za "implementaciju mira" u BiH.

- To nije bio samo napad na sveštenika i njegovu porodicu, već i na SPC i srpski narod. Tim činom međunarodni moćnici su jasno stavili do znanja da mogu raditi šta žele, a da za to neće odgovarati - rekao je Vasić.

Pred svetom su razobličene laži o demokratiji i pravima koje sprovode oni koji su, podsetimo, bombardovali srpski narod osiromašenim uranijumom.

- Gde su sada ti borci za ljudska prava? Ovaj, kao i niz drugih događaja, pokazuje kako je pravda pogažena, a demokratija sahranjena - rekao je Vasić.