OPTUŽNICA ZA UBISTVO NA "TRAKTORIJADI": Pijan 13 puta izbo poznanika

Optužnicu je podiglo dobojsko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Okružni sud u Doboju. Mašića terete da je zločin počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti radi emocionalne uzbuđenosti potpomognute alkoholisanošću.

Prema optužnici, sve se desilo 13. oktobra prošle godine za vreme manifestacije "Traktorijada" na području opštine Vukosavlje. Kako piše u tom dokumentu, optuženi je hteo da usmrti Omičevića sa kojim je bio u lošim odnosima, te mu je nožem naneo 13 rana.

Između ostalog, navodi se da ga je ubo u vrat, i u predelu leve nadlaktice, grudnog koša, leve natkolenice, a naneo mu je i povrede i na ruci i leđima... Omičević je, kako stoji u optužnici, preminuo usled masivnog iskrvarenja.

Prema nezvaničnim informacijama, kobnog dana optuženi i njegova žrtva zajedno su pili alkohol. Jedan od učesnika "Traktorijade", nakon ovog zločina je ispričao da se sve desilo pred sam kraj manifestacije.

Kazna od najmanje pet godina

PREMA Krivičnom Zakoniku RS za krivično delo ubistvo predviđena je kazna od najmanje pet godina zatvora, pa na više. S obzirom na to da Mursala Mušića optužnica tereti da je zločin počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti ukoliko sud to prihvati kao olakšavajuće on bi mogao da dobije i blažu kaznu.