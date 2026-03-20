DA LUKA USPEŠNO ZAVRŠI I TERAPIJE: Porodici malog Novosađanina i dalje potrebna pomoć u lečenju od retke bolesti (FOTO)

MALENI Luka Grbić iz Novog Sada, sada ima 14 meseci, a kada je imao svega tri, ustanovljena mu je dijagnoza - osteopetroza.

Reč je o retkoj bolesti autonomno recesivnog oblika. Uspešno je operisan na klinici u Ulmu u Nemačkoj, i njegovo zdravstveno stanje je znatno bolje. Na transplantaciju koštane srži, koja je morala da se uradi u prvoj godini Lukinog života, otišao je o trošku države Srbije, koja je za njegovo lečenje izdvojila bezmalo 680.000 evra.

Operacija je, kako nam objašnjava Ana Milićević, majka ovog malenog dečaka, ali velikog borca, u Ulmu obavljena 30. juna prošle godine, i oni se od tada nalaze u Nemačkoj, zbog neophodnih kontrola, terapija i da bi se pratilo stanje malog pacijenta.

- Lukin organizam je, srećom, sto odsto prihvatio doniranu koštanu srž, ali je imao propratne tegobe - prepričava nam Ana kako je tekao Lukin oporavak. - Ima problema sa kalcijumom, i zbog toga nam stalno produžavaju boravak, tako da mi uopšte ne znamo koliko ćemo još morati da ostanemo ovde u Ulmu. Do kraja maja sigurno, a možda i duže. Sve zavisi od Lukinog zdravstvenog stanja.

Retka bolest koju su Luki ustanovili lekari u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, može da izazove gluvoću, slepilo i druge posledice.

- Luka zbog osteopetroze ima problem i sa vidom - kazuje nam Ana. - Ipak, ohrabruje nas činjenica da naše dete ima reakciju na svetlost, a to znači da nije potpuno slep, i da postoji nada da mu se poboljša i očuva vid. Rana vidna stimulacija je veoma bitna, kako bi se sačuvalo to što ima, i da se ne pogorša.

Pomoć ONI koji žele da pomognu porodici malog Luke, da lakše prežive naredne mesece u Ulmu, novac mogu da doniraju na dinarski račun 115-0381642657604-63, na ime Ana Milićević - Novi Sad, ili iz inostranstva na račun DE34 6305 0000 1011 8265 33 BIC/SWIFT:SOLADES1ULM.

Prolazeći sa Lukom kroz sve njegove bitke za zdravlje prethodnih meseci, dečakova porodica: mama Ana, tata Miroslav i sestra prinuđeni su da sa mališanom borave u Ulmu. Kada Luka ne mora da bude u bolnici, imaju obezbeđen smeštaj, u nekoj vrsti porodične kuće, namenjene roditeljima malih pacijenata koji se leče u ovoj nemačkoj klinici.

- Srećom, za smeštaj ne moramo da brinemo, ali svih ovih prethodnih meseci smo bez stalnih primanja, jer ni suprug ne može da radi, često je na relaciji Ulm - Novi Sad, a ovde u Nemačkoj moramo da kupujemo hranu, odeću za Luku, sredstva za higijenu, plaćamo terapeute. Za jedan tretman terapeuta, koji traje od dva do tri sata, plaćamo 125 evra - nabraja naša sagovornica koje sve troškove imaju. - Nekako smo uspevali uz veliku pomoć prijatelja, rodbine i kolega, ali su se i oni finansijski iscrpili. Više ne mogu ni oni. Potrebna nam je pomoć dobrih ljudi, kako bismo Luki obezbedili sve što mu je neophodno, jer je neizvesno koliko ćemo morati još da ostanemo u Ulmu.