DUG IZMIRIO - IZVRŠITELJ: Obrt u slučaju porodice Mitić kojoj su bili zaplenjeni penzija i humanitarne uplate

MITIĆI iz Debeljače kod Kovačice konačno mogu da odahnu - dug zbog kojeg su po nalogu izvršitelja ostali bez mogućnosti da podignu i dinar sa svog računa za ovaj mesec - izmirio je sam izvršitelj!

foto Privatna arhiva

Dragana Mitić (54) i njeno dvoje dece s posebnim potrebama - Luka (20) i Ana (19) - dobili su nadu da će im bankomat ipak isplatiti porodičnu penziju za ovaj mesec, koja im je oduzeta na ime nevraćenog kredita njenog pokojnog supruga i njihovog oca. A, strepeli su i da će zbog tog duga ostati i bez 27.000 dinara socijalne pomoći, dodeljene ukupno za njih troje i Draganinog rođenog brata Slobodana Anđelkovića (36), čije srce, posle doživljenog infarkta, radi uz pomoć defibrilatora.

Socijalnu pomoć su primili u petak 20. marta, a javni izvršitelj iz Pančeva nam je istog dana kazao da će Draganin račun u banci, na kojem je "zarobljena" penzija, ali i 34.000 dinara donacija, uplaćenih posle više apela da se pomogne ovoj porodici objavljenih u "Večernjim novostima", biti odblokiran - i to tako što je on izmirio dug Mitića!

Osim apela u našem listu, Draganin brat Slobodan Anđelković se zbog skinutog novca sa računa požalio i Uglješi Grguru, poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsedniku "Pokreta za pravdu - Grgur", poznatom po oštrim kritikama javnih izvršitelja.

Grgur je u objavi na svom fejsbuk-profilu, gde je direktno uključio Anđelkovića, a što je pogledalo 10.000 ljudi, izvršni postupak prema četvoro nemoćnih ljudi, nazvao zločinom i pozvao predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije da reaguje povodom ovog slučaja, jer je i Dragana bolesna (preživela je moždani udar, dijabetičar je na insulinu, teško se kreće i slabo čuje).

Pomoć i od podvižnika "Novosti" NEOTPLAĆENI kredit od milion dinara Draganin muž je podigao za kupovinu kuće u Debeljači, koju im je prošle godine, uz pomoć donatora, renovirao podvižnik "Večernjih novosti" Marko Nikolić iz Vranja, pa ona i brat strahuju da bi mogla biti prinudno prodata za namirenje duga.

- Kuću nećemo dozvoliti da im oduzmu - poručio je Uglješa Grgur.

Dragani i njenoj deci se već nekoliko godina od porodične penzije otkida polovina za pokrivanje drugog duga njenog supruga, preminulog 2016. godine. Ona pretpostavlja da je penzija sada potpuno zaplenjena zbog neizmirenog kredita koji banka potražuje u iznosu od 1.006.603,24 dinara, ali javni izvršitelj ističe da Mitiće opterećuje i dosta drugih predmeta. On ne želi da mu pominjemo ime, niti je hteo da otkrije koji i koliki dug je pokrio Mitićima, da bi oni mogli da primaju penziju i podignu donaciju.

- Uputio sam molbu svim poveriocima da izađu u susret ovoj porodici, ali ni od jednog nisam dobio odgovor. Ti ljudi su u nezavidnoj situaciji, jer su pravnički neupućeni kako da zaštite svoje interese. Njima od penzije može da se odbije samo četvrtina, a ostatak banke ne smeju da diraju. A u slučaju da oni ne mogu da izmire dug, postupak se obustavlja - izneo je ovaj izvršitelj, dodajući da donacije nije trebalo da primaju na račun sa kojeg podižu penziju.

- Ako je Grgur imao želju da im pomogne, trebalo je da ih uhvati za ruku i odvede u banku da za donacije otvore namenski račun - rekao je izvršitelj.

A porodica i dalje oskudeva u hrani i lekovima i ima velike neplaćene račune. Oni koji žele da im bar malo olakšaju svakodnevni život, novac mogu da uplate postnetom na telefon Slobodana Anđelkovića 063/ 873-7-888.