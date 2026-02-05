MARKALE UVEŽBANE U SAD: Sve je više dokaza da su masakr u Sarajevu pre 32 godine pripremili CIA i tzv. Armija BiH

NA sarajevskoj pijaci Markale, 5. februara 1994. godine, usled eksplozije "jedne minobacačke granate", poginulo je 68 ljudi, a ranjeno 144. Ne čekajući da se utvrde činjenice, svi zapadni mediji su za ovu tragediju okrivili Srbe, ali danas, 32 godine posle, na osnovu mnogih izvora, nedvosmisleno je potvrđeno da su Markale 1994. dugo pripremane - u Pentagonu.

Foto: Printskrin/Jutjub

Srpska strana je odbacila svaku krivicu, tvrdeći da je tragediju inscenirala vlada u Sarajevu pod kontrolom lidera SDA Alije Izetbegovića. Tadašnji komandant Unprofora general Majkl Rouz izjavio je da se ne može utvrditi odakle je granata ispaljena. Kasniji i temeljniji izveštaj, takođe Unprofora - otkrio je grešku u prvobitnim nalazima, a nekadašnji specijalni izaslanik UN Jasuši Akaši izjavio je 2011, da je "nejasno ko je počinio masakr na pijaci Markale 1994. godine".

Iako nikada nije sprovedena nezavisna istraga o ovom napadu, zvanično Sarajevo i dan-danas za ovu tragediju okrivljuje Srbe, iako su se minule godine iznedrili mnogi dokazi koji govore u prilog tome da je sve inscenirano, ali je bosanskim muslimanima teško da to priznaju jer je mit o Markalama jedan od temelja na kojima im počiva priča o odbrambenom ratu i Bošnjacima kao žrtvama "velikosrpske agresije". Ispostavilo se i da su ova tragedija na Markalama, kao i druga gotovo istovetna na ovoj pijaci - 28. avgusta 1995. kada je pet granata odnelo 37 života i ranilo 90 ljudi - bile iskorišćene, kako se kasnije pokazalo, u prvom slučaju da se izdejstvuje povlačenje teškog naoružanja oko Sarajeva, a u drugom kao pokriće za masovne napade avijacije NATO na Republiku Srpsku.

Foto: Printskrin/Jutjub

Mnogi stručnjaci, čak i neki Bošnjaci koji su pisali knjige o ovom događaju, slažu se da je slučaj "Markale" iz 1994, školski primer "operacije pod lažnom zastavom" kojom je nanesena šteta srpskom narodu, i da su bile "tražen povod za stvari koje su već bile isplanirane", inscenirane da bi se intervenisalo protiv Srba.

Obaveštajac Jovan Milanović, general-potpukovnik Vojske Jugoslavije u penziji je svojevremeno potvrdio da je u ruci imao dokument koji dokazuje da je masakr na Markalama insceniran kako bi za taj zločin bili optuženi Srbi:

- Kolega iz NATO-a, koji je imao uvid u dokumenta američke vojske o Markalama, preneo mi je dokaze da je ta akcija uvežbavana na američkom poligonu kraj grada Aleksandrija u Virdžiniji u prisustvu oficira Armije BiH. Tamo su napravili kopiju sarajevske pijace i imali "generalne probe" tragedije pre februara 1994. godine.

Foto: Printskrin/Jutjub

General dalje objašnjava:

- Tim povodom, SAD su sa bošnjačkim snagama, kako bi pripremile masakr na pijaci Markale kao povod za agresiju na Republiku Srpsku i njeno uništenje, izvele eksperiment na američkom poligonu korišćenjem maketa - raspored pijačnih tezgi i neposrednog okruženja, u mestu Aleksandrija u blizini Vašingtona, u blizini reke Potomak. Alija Izetbegović i njegovi najbliži saradnici su bili ideolozi ove akcije. CIA je bila nosilac psihološke operacije "da su srpske oružane snage organizovale i izvele masakr sa okolnih brda oko te lokacije". Koristili su iskustva iz prethodne terorističke akcije koju su izveli u Ulici Vase Miskina kako bi proračunali efekte ovog novog masakra.

ZAPADNE SLUŽBE I "CIKLON-1" RUSKI istoričar, dr Konstantin Nikiforov, piše i o masakrima na Markalama. On tvrdi da su oficiri ruskog bataljona, koji se nalazio oko Sarajeva, kategorički tvrdili da Srbi nisu mogli granatirati Markale. On je uveren da su 5. februara 1994. zapadne službe organizovale akciju pod nazivom "Ciklon-1" i da su tada krvavu akciju na pijaci izveli Bošnjaci. Nikiforov je, takođe, došao i do informacija da, drugi put, u avgustu 1995, Markale nisu gađane iz minobacača, već su, po scenariju zapadnih obaveštajnih službi, tu krvavu akciju, takođe, obavili Bošnjaci, sa jedne od susednih višespratnica.

Pukovnik Andrej Demurenko, načelnik štaba jednog sektora mirotvoraca u Sarajevu i komandant ruskog mirotvoračkog bataljona je odmah posle granatiranja pijace izjavio da su Srbi neopravdano optuženi da bi se napravio povod da ih napadne NATO. On je sačuvao kompletnu dokumentaciju o Markalama. Pročitao je i dva izveštaja (jedan je napisao francuski oficir), u kojima je bio izračunat ugao dolaska projektila i ugao njegovog sletanja na mesto udara. O tome je zapisao:

"Krenuo sam, na osnovu analize koju su napravili Francuzi, do mesta odakle je navodno trebalo da su gađali srpski minobacači. Na površini od sto metara, gde je trebalo da bude taj zlokobni minobacač, nije bilo apsolutno nikakvih tragova na travi. Vojnici odlično znaju da tamo gde se fiksiraju minobacači mora da ostane trag. Drugo mesto, gde su po francuskim proračunima trebalo da budu srpski minobacači, bilo je šumovito. Dobro je poznato da minobacači ne mogu da gađaju iz šume, jer grane mogu da zaustave granatu. Osim toga, zbog zgrada koje okružuju 'Markale', granata ni slučajno nije mogla stići sa srpskih položaja".