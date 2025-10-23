ZA DESETKU I UČI I ŽIVI! Milica Poljičak (24), student generacije Biološkog fakulteta u Beogradu

IMA samo 24 godine, dolazi iz Niša, a već je postavila standarde kojima će mnogi tek težiti.

Foto: Z. Jovanović

Milica Poljičak je studentkinja generacije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je završila sa prosekom 10, kako na osnovnim, tako i na master studijama. Danas je na korak do odbrane master rada i priprema se za doktorske studije, ali je još važnije što je tokom celog svog školovanja uspela da, kako kaže, očuva i ono što mnogi u trci za uspehom izgube - balans, osmeh i sposobnost da uživa u životu.

Kako otkriva u razgovoru za "Novosti", od detinjstva je privlačila biologija, a kada je otkrila svet molekularne biologije i fiziologije, shvatila je da je to prava kombinacija hemije i biologije koja joj omogućava da upozna život iz najsitnijih uglova.

- Nisam se pokajala, opet bih sve isto uradila da mogu ponovo da biram. Zadovoljna sam svojim izborom i nekako sam se pronašla - priča Milica. - Bilo je teških predmeta, posebno iz oblasti koje me manje interesuju, mada koliko god predmet bio težak, opet postoji način da se sve to nauči.

U vremenu kada mladi traže puteve van granica Srbije, ona je odlučila da ostane, ne zato što nije mogla da ode, već zato što veruje u mogućnosti koje ovde tek treba da se stvore.

- Imala sam ponude za master studije u inostranstvu, u Nemačkoj i na drugim mestima, ali sam izabrala da završim ovde - kaže Milica. - Naš sistem ima mane, ali pruža čvrsto i široko znanje. Praktična nastava na institutima, mogućnost saradnje, praćenje aktuelnih naučnih trendova, sve to čini osnovu na kojoj može da se gradi kvalitetna naučna karijera i ovde.

Radoznalost je pokreće MOTO kojeg se Milica drži je - uvek može više i nikada ne treba ostati u zoni komfora. Želja za novim znanjem je stalno vodi napred, a radoznalost je ono što je pokreće. Takav stav ju je odveo i do Švedske, gde je boravila na prestižnom Karolinskom institutu, a potom i do Kembridža, gde je branila svoj rad. Istraživačko interesovanje usmereno je ka retkim bolestima i laboratorijskoj dijagnostici - polju koje povezuje molekularnu biologiju i medicinu, ali ostaje u okviru laboratorijskog istraživanja. To je ujedno i tema njenog master rada. Sledeća stanica su doktorske studije u Srbiji.

Ali, Milica nije samo studiozni genije u belom mantilu. Uporedo sa vrhunskim akademskim rezultatima, ona pleše, šeta, ima psa, ne propušta druženja s prijateljima i uvek ima vremena za porodicu koja joj je, kako kaže, najveća podrška. Njena sposobnost da kombinuje ozbiljne akademske obaveze sa ispunjenim privatnim životom retkost je čak i među najboljima.

- Ne želim da žrtvujem svoj privatni život zbog fakulteta. Kada se čovek dobro organizuje, sve stiže. Zapravo, ja bolje funkcionišem kada imam više obaveza - navodi Milica. - Možda je bilo trenutnih odricanja, kada je fakultet morao da bude na prvom mestu. Važno je da u životu ima svega, da bude maksimalno ispunjen, kako bih bila produktivna na svim drugim poljima. Mislim da drugačije ne bi ni moglo. Onda je previše naporno. Uz neki balans se mnogo lakše stiže sve.

I pored svih uspeha, Milica ostaje skromna. Njen tihi osmeh i mirna energija ne odaju na prvi pogled kakva se disciplina, znanje i strast kriju iza njenog imena. A upravo ta kombinacija, izuzetnost bez potrebe za pažnjom, ono je što je čini istinskim primerom mladog naučnika kakvog bi svaka zemlja poželela.