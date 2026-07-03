VOĆNI KOLAČ SA KAJSIJAMA: Mekan, sočan i pun ukusa leta

Voćni kolač je poslastica koja osvaja jednostavnom pripremom, mekanom i sočnom korom i savršenim spojem slatkih i blago kiselkastih ukusa. Priprema se od sastojaka koje većina nas već ima u kuhinji, a zahvaljujući sezonskom voću dobija posebnu svežinu i neodoljivu aromu.

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Sastojci

3 jaja

1 šoljica šećera

1 vanilin šećer

1/2 šoljice mleka

1/2 šoljice jogurta

1/2 šoljice ulja

2 i po šoljice brašna

5 gr praška za pecivo

nekoliko kapi arome limuna

4 kajsije

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte mleko i jogurt, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kada se sastojci sjedine, dodajte ulje i nekoliko kapi arome limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatko i kompaktno testo.

Pleh dimenzija 23 × 23 cm obložite papirom za pečenje, pa u njega sipajte pripremljeno testo. Po površini ravnomerno rasporedite komadiće kajsije. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnožutu boju. Ostavite kolač da se malo prohladi, isecite ga na kocke i obilno pospite šećerom u prahu.

Prijatno!