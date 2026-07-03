VOĆNI KOLAČ SA KAJSIJAMA: Mekan, sočan i pun ukusa leta
Voćni kolač je poslastica koja osvaja jednostavnom pripremom, mekanom i sočnom korom i savršenim spojem slatkih i blago kiselkastih ukusa. Priprema se od sastojaka koje većina nas već ima u kuhinji, a zahvaljujući sezonskom voću dobija posebnu svežinu i neodoljivu aromu.
- Sastojci
- 3 jaja
- 1 šoljica šećera
- 1 vanilin šećer
- 1/2 šoljice mleka
- 1/2 šoljice jogurta
- 1/2 šoljice ulja
- 2 i po šoljice brašna
- 5 gr praška za pecivo
- nekoliko kapi arome limuna
- 4 kajsije
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte mleko i jogurt, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kada se sastojci sjedine, dodajte ulje i nekoliko kapi arome limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatko i kompaktno testo.
Pleh dimenzija 23 × 23 cm obložite papirom za pečenje, pa u njega sipajte pripremljeno testo. Po površini ravnomerno rasporedite komadiće kajsije. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnožutu boju. Ostavite kolač da se malo prohladi, isecite ga na kocke i obilno pospite šećerom u prahu.
Prijatno!
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