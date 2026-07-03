Torte i kolači

VOĆNI KOLAČ SA KAJSIJAMA: Mekan, sočan i pun ukusa leta

Milena Tomasevic

03. 07. 2026. u 07:00

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Voćni kolač je poslastica koja osvaja jednostavnom pripremom, mekanom i sočnom korom i savršenim spojem slatkih i blago kiselkastih ukusa. Priprema se od sastojaka koje većina nas već ima u kuhinji, a zahvaljujući sezonskom voću dobija posebnu svežinu i neodoljivu aromu.

ВОЋНИ КОЛАЧ СА КАЈСИЈАМА: Мекан, сочан и пун укуса лета

FOTO: Novosti

  • Sastojci
  • 3 jaja
  • 1 šoljica šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1/2 šoljice mleka
  • 1/2 šoljice jogurta
  • 1/2 šoljice ulja
  • 2 i po šoljice brašna
  • 5 gr praška za pecivo
  • nekoliko kapi arome limuna
  • 4 kajsije
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte mleko i jogurt, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kada se sastojci sjedine, dodajte ulje i nekoliko kapi arome limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatko i kompaktno testo.

Pleh dimenzija 23 × 23 cm obložite papirom za pečenje, pa u njega sipajte pripremljeno testo. Po površini ravnomerno rasporedite komadiće kajsije.  Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnožutu boju.  Ostavite kolač da se malo prohladi, isecite ga na kocke i obilno pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

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