BOSNA U ŠOKU: Selektor Velsa se za borbu za Mundijal spremao gledajući film i o Ratku Mladiću

Najnovije vesti iz fudbala su prilično nesvakidašnje. Bosna i Hercegovina se tu našla u centru pažnje. I rat kojim je rasparčana Jugoslavija, a u kojoj je srpskim vojnim snagama na teritoriji BiH rukovodio general Ratko Mladić.

Naime, selektor fudbalske reprezentacije Velsa, Krejg Belami, poznat je po svom pedantnom pristupu pripremi utakmica, ali pred ključni susret sa Bosnom i Hercegovinom, otkrio je svoj pomalo neobičan metod upoznavanja protivnika.

Pred polufinale plej-ofa za Svetsko prvenstvo, koje će se igrati 26. marta, Belami je gledao film o ratu na Balkanu kako bi bolje razumeo tim sa kojim se suočava.

"Moram da znam ko su ti ljudi!"



Bivša zvezda Liverpula i Mančester sitija provodi sate analizirajući svoje protivnike i sopstveni tim, a njegova interesovanja se protežu i van sporta.

„Zanimljivo je da sam upravo sinoć gledao film o ratu na Balkanu“, rekao je Belami za BBC.

Dodao je da mu je važno da razume ne samo stil igre svojih protivnika, već i njihovu pozadinu.

„Moram da znam ko su ti ljudi, odakle dolaze. Isto sam radio kada smo igrali protiv Kazahstana ili Lihtenštajna. Samo moram da znam ko su“, rekao je.

Lični interes, a ne taktička prednost



Belami, međutim, naglašava da mu takav pristup ne donosi direktnu taktičku prednost na terenu.

„To je samo za mene lično. Ne daje mi nikakvu 'municiju'. Zanima me gde je rođen njihov trener, da li je bio uključen u to, kakav mu je mentalitet“, objasnio je.

Kombinacija istorije, geografije i fudbala



Velšanin ističe da su istorija, geografija i fudbal njegove tri najveće strasti koje su isprepletene.

„Volim istoriju. Istoriju, geografiju i fudbal. Sve se to nekako povezuje. To je moj način opuštanja. Zahvaljujući tome, bolje razumem ljude i imam potpuno drugačije poštovanje prema njima“, zaključio je Belami.

