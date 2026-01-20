TROBOJNE KOCKE SA ORASIMA, BADEMOM I LEŠNIKOM: Bogat, svečan i izuzetno ukusan kolač
Trobojne kocke su klasičan kolač koji osvaja na prvi zalogaj. Svaki sloj ima svoju posebnu aromu – orasi, bademi i lešnici u kombinaciji sa čokoladom daju savršen balans ukusa. Lako se priprema, a izgleda veoma efektno na trpezi.
Sastojci
Za sva tri sloja:
- 30 kašika šećera
- 12 kašika vode
- 375 g margarina
- 100 g crne čokolade
- 200 g bele čokolade
Orašasti deo:
- 300 g mlevenih oraha
Bademov deo:
- 300 g oljuštenih, mlevenih badema
Lešnikov deo:
- 300 g mlevenih, pečenih lešnika
Za glazuru:
- 200 gr bele čokolade
- nekoliko kašika ulja
Priprema
Prvi sloj – sa orasima
U šerpi otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode, na umerenoj temperaturi. Dodajte 125 gr margarina i 100 gr crne čokolade, mešajte dok se sve potpuno ne otopi i sjedini. Umešajte 300 gr mlevenih oraha i dobro izmešajte. Dobijenu masu ravnomerno rasporedite u kalup obložen pek-papirom i ostavite da se stegne.
Drugi sloj – sa bademom
Ponovo u šerpi otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode. Dodajte 125 gr margarina i 100 gr bele čokolade, mešajte dok se ne dobije glatka smesa. Umešajte 300 gr oljuštenih, mlevenih badema. Smesu ravnomerno rasporedite preko ohlađenog sloja od oraha i ostavite da se stegne na hladnom mestu.
Treći sloj – sa lešnikom
Otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode, pa dodajte 125 gr margarina i 100 gr bele čokolade. Kada se sjedini, umešajte 300 gr mlevenih, pečenih lešnika. Rasporedite preko sloja od badema i ostavite da se kolač potpuno ohladi i stegne.
Glazura
Na pari otopite 200 gr bele čokolade sa nekoliko kašika ulja. Prelijte ohlađen kolač i ostavite da se glazura stegne. Kada se sve dobro ohladi, kolač isecite na kocke željene veličine.
Uživajte!
