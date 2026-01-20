TROBOJNE KOCKE SA ORASIMA, BADEMOM I LEŠNIKOM: Bogat, svečan i izuzetno ukusan kolač

Trobojne kocke su klasičan kolač koji osvaja na prvi zalogaj. Svaki sloj ima svoju posebnu aromu – orasi, bademi i lešnici u kombinaciji sa čokoladom daju savršen balans ukusa. Lako se priprema, a izgleda veoma efektno na trpezi.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za sva tri sloja:

30 kašika šećera

12 kašika vode

375 g margarina

100 g crne čokolade

200 g bele čokolade

Orašasti deo:

300 g mlevenih oraha

Bademov deo:

300 g oljuštenih, mlevenih badema

Lešnikov deo:

300 g mlevenih, pečenih lešnika

Za glazuru:

200 gr bele čokolade

nekoliko kašika ulja

Priprema

Prvi sloj – sa orasima

U šerpi otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode, na umerenoj temperaturi. Dodajte 125 gr margarina i 100 gr crne čokolade, mešajte dok se sve potpuno ne otopi i sjedini. Umešajte 300 gr mlevenih oraha i dobro izmešajte. Dobijenu masu ravnomerno rasporedite u kalup obložen pek-papirom i ostavite da se stegne.

Drugi sloj – sa bademom

Ponovo u šerpi otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode. Dodajte 125 gr margarina i 100 gr bele čokolade, mešajte dok se ne dobije glatka smesa. Umešajte 300 gr oljuštenih, mlevenih badema. Smesu ravnomerno rasporedite preko ohlađenog sloja od oraha i ostavite da se stegne na hladnom mestu.

Treći sloj – sa lešnikom

Otopite 10 kašika šećera sa 4 kašike vode, pa dodajte 125 gr margarina i 100 gr bele čokolade. Kada se sjedini, umešajte 300 gr mlevenih, pečenih lešnika. Rasporedite preko sloja od badema i ostavite da se kolač potpuno ohladi i stegne.

Glazura

Na pari otopite 200 gr bele čokolade sa nekoliko kašika ulja. Prelijte ohlađen kolač i ostavite da se glazura stegne. Kada se sve dobro ohladi, kolač isecite na kocke željene veličine.

Uživajte!