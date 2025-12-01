Torte i kolači

ZDRAVI KOLAČIĆI SA URMAMA: Užina bez griže savesti!

Milena Tomasevic

01. 12. 2025. u 14:00

Tražite užinu koja je brza, slatka i zdravija od klasičnih grickalica? Bez glutena, mlečnih proizvoda i rafinisanog šećera, savršeni su za popodnevnu pauzu ili uživanje posle treninga.

ЗДРАВИ КОЛАЧИЋИ СА УРМАМА: Ужина без гриже савести!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 12 urmi (bez koštica)
  • 1 šolja tamnih čokoladnih mrvica (bez rafinisanog šećera)
  • 2 kašičice kokosovog ulja
  • 1/4 šolje prirodnog putera od kikirikija
  • 2 kašike mlevenih pistaća
  • ljuskava morska so za posipanje

Uputstvo:

Obložite pleh papirom za pečenje i spljoštite urme čašom. Stavite po ~1 kašičicu putera od kikirikija na svaku urmu i ohladite 10–15 minuta. Istopite čokoladne mrvice i kokosovo ulje, mešajući na svakih 10–15 sekundi. Prelijte čokoladu preko urmi. Pospite mlevenim pistaćima i ljuskavom morskom solju. Ohladite dok se čokolada ne stegne.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana