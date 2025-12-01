ZDRAVI KOLAČIĆI SA URMAMA: Užina bez griže savesti!
Tražite užinu koja je brza, slatka i zdravija od klasičnih grickalica? Bez glutena, mlečnih proizvoda i rafinisanog šećera, savršeni su za popodnevnu pauzu ili uživanje posle treninga.
Sastojci:
- 12 urmi (bez koštica)
- 1 šolja tamnih čokoladnih mrvica (bez rafinisanog šećera)
- 2 kašičice kokosovog ulja
- 1/4 šolje prirodnog putera od kikirikija
- 2 kašike mlevenih pistaća
- ljuskava morska so za posipanje
Uputstvo:
Obložite pleh papirom za pečenje i spljoštite urme čašom. Stavite po ~1 kašičicu putera od kikirikija na svaku urmu i ohladite 10–15 minuta. Istopite čokoladne mrvice i kokosovo ulje, mešajući na svakih 10–15 sekundi. Prelijte čokoladu preko urmi. Pospite mlevenim pistaćima i ljuskavom morskom solju. Ohladite dok se čokolada ne stegne.
Uživajte!
