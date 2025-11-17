Torte i kolači

KARAMEL KOLAČ SA ORASIMA: Slatki zalogaj domaće radosti

Milena Tomasevic

17. 11. 2025. u 14:00

Obožavate slatkiše? Otkrijte kako da u svojoj kući napravite kremasti karamel sa hrskavim orasima koji će sve osvojiti – savršen za darivanje, praznične stolove ili jednostavno uživanje uz kafu. Brzo, jednostavno i neodoljivo ukusno!

КАРАМЕЛ КОЛАЧ СА ОРАСИМА: Слатки залогај домаће радости

FOTO: Novosti

Sastojci:

Sastojci:

  • 100 g kristalnog šećera
  • 100 g svetlog smeđeg šećera
  • 115 g nesolenog putera (1 štapić)
  • 120 ml guste pavlake za šlag
  • 0,8 g soli (prstohvat)
  • 5 ml čistog ekstrakta vanile (1 kašičica)
  • 240 g šećera u prahu
  • 120 g krupno sečenih prepečenih pekan oraha

Priprema:

Obložite posudu dimenzija 8 x 8 ili 9 x 9 aluminijumskom folijom i lagano premažite dno folije puterom.

Pomešajte kristalni šećer, smeđi šećer, puter, pavlaku za šlag i so u šerpi. Dovedite do ključanja na srednjoj vatri, mešajući polako, ali stalno. Kada smesa proključa, kuvajte tačno 5 minuta, stalno mešajući. Sklonite sa vatre.

Dodajte ekstrakt vanile i umešajte. Dodajte šećer u prahu i mutite kašikom dok smesa ne postane kremasta i ne ostanu grudvice šećera. Dodajte krupno seckane orahe i dobro izmešajte. Rasporedite smesu u pripremljenu posudu i ostavite da se potpuno ohladi.

Isecite na male kvadrate i čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje

DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje