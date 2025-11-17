KARAMEL KOLAČ SA ORASIMA: Slatki zalogaj domaće radosti

Obožavate slatkiše? Otkrijte kako da u svojoj kući napravite kremasti karamel sa hrskavim orasima koji će sve osvojiti – savršen za darivanje, praznične stolove ili jednostavno uživanje uz kafu. Brzo, jednostavno i neodoljivo ukusno!

FOTO: Novosti

Sastojci:

100 g kristalnog šećera

100 g svetlog smeđeg šećera

115 g nesolenog putera (1 štapić)

120 ml guste pavlake za šlag

0,8 g soli (prstohvat)

5 ml čistog ekstrakta vanile (1 kašičica)

240 g šećera u prahu

120 g krupno sečenih prepečenih pekan oraha

Priprema:

Obložite posudu dimenzija 8 x 8 ili 9 x 9 aluminijumskom folijom i lagano premažite dno folije puterom.

Pomešajte kristalni šećer, smeđi šećer, puter, pavlaku za šlag i so u šerpi. Dovedite do ključanja na srednjoj vatri, mešajući polako, ali stalno. Kada smesa proključa, kuvajte tačno 5 minuta, stalno mešajući. Sklonite sa vatre.

Dodajte ekstrakt vanile i umešajte. Dodajte šećer u prahu i mutite kašikom dok smesa ne postane kremasta i ne ostanu grudvice šećera. Dodajte krupno seckane orahe i dobro izmešajte. Rasporedite smesu u pripremljenu posudu i ostavite da se potpuno ohladi.

Isecite na male kvadrate i čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.

Uživajte!