KARAMEL KOLAČ SA ORASIMA: Slatki zalogaj domaće radosti
Obožavate slatkiše? Otkrijte kako da u svojoj kući napravite kremasti karamel sa hrskavim orasima koji će sve osvojiti – savršen za darivanje, praznične stolove ili jednostavno uživanje uz kafu. Brzo, jednostavno i neodoljivo ukusno!
Sastojci:
- 100 g kristalnog šećera
- 100 g svetlog smeđeg šećera
- 115 g nesolenog putera (1 štapić)
- 120 ml guste pavlake za šlag
- 0,8 g soli (prstohvat)
- 5 ml čistog ekstrakta vanile (1 kašičica)
- 240 g šećera u prahu
- 120 g krupno sečenih prepečenih pekan oraha
Priprema:
Obložite posudu dimenzija 8 x 8 ili 9 x 9 aluminijumskom folijom i lagano premažite dno folije puterom.
Pomešajte kristalni šećer, smeđi šećer, puter, pavlaku za šlag i so u šerpi. Dovedite do ključanja na srednjoj vatri, mešajući polako, ali stalno. Kada smesa proključa, kuvajte tačno 5 minuta, stalno mešajući. Sklonite sa vatre.
Dodajte ekstrakt vanile i umešajte. Dodajte šećer u prahu i mutite kašikom dok smesa ne postane kremasta i ne ostanu grudvice šećera. Dodajte krupno seckane orahe i dobro izmešajte. Rasporedite smesu u pripremljenu posudu i ostavite da se potpuno ohladi.
Isecite na male kvadrate i čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.
Uživajte!
