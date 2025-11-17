ŠTRUDLA OD JABUKA: Kolač koji uvek uspeva
Donosima proveren recept za savršenu štrudlu od jabuka – bogatu, sočnu i nežno mirisnu na cimet i vaniliju. Samo 12 kora i nekoliko osnovnih sastojaka deli vas od najboljeg kolača za svaki dan!
Sastojci
12 gotovih kora za savijaču
Za nadev od griza:
- 2 jaja
- 2 kisela vrhnja
- 200 gr šećera
- 300 gr griza
- 2 dl biljnog ulja
- cimet po ukusu
- 2 kesice vanilin šećera
- 1 kesica praška za pecivo
Za jabuke:
- 1–1,5 kg oguljenih i narendanih jabuka
- sok jednog limuna
- grožđice po želji
Priprema
Za nadev od griza umutite jaja, vanilin šećer i kristal šećer u penastu smesu. Dodajte: kiselo vrhnje, griz, ulje, cimet i prašak za pecivo. Dobro izmešajte.
Narendajte jabuke, prelijte ih limunovim sokom i pomešajte sa grožđicama (po želji).
Položite prvu koru i premažite je pripremljenim nadevom. Preko nje stavite drugu koru, ponovo premažite, zatim treću koru i ponovo premažite. Po trećoj kori rasporedite deo jabuka. Pažljivo uvijte u štrudlu. Od 12 kora dobijate 4 štrudle. Sačuvajte malo nadeva od griza za završni premaz.
Složite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih preostalim nadevom.
Pecite na 180°C oko 25 minuta, ili dok lepo ne porumene. Ohlađenu štrudlu pospite šećerom u prahu.
Secite na kriške i uživajte!
