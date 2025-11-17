ŠTRUDLA OD JABUKA: Kolač koji uvek uspeva

Donosima proveren recept za savršenu štrudlu od jabuka – bogatu, sočnu i nežno mirisnu na cimet i vaniliju. Samo 12 kora i nekoliko osnovnih sastojaka deli vas od najboljeg kolača za svaki dan!

FOTO: Novosti

Sastojci



12 gotovih kora za savijaču

Za nadev od griza:

2 jaja

2 kisela vrhnja

200 gr šećera

300 gr griza

2 dl biljnog ulja

cimet po ukusu

2 kesice vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

Za jabuke:

1–1,5 kg oguljenih i narendanih jabuka

sok jednog limuna

grožđice po želji

Priprema

Za nadev od griza umutite jaja, vanilin šećer i kristal šećer u penastu smesu. Dodajte: kiselo vrhnje, griz, ulje, cimet i prašak za pecivo. Dobro izmešajte.

Narendajte jabuke, prelijte ih limunovim sokom i pomešajte sa grožđicama (po želji).

Položite prvu koru i premažite je pripremljenim nadevom. Preko nje stavite drugu koru, ponovo premažite, zatim treću koru i ponovo premažite. Po trećoj kori rasporedite deo jabuka. Pažljivo uvijte u štrudlu. Od 12 kora dobijate 4 štrudle. Sačuvajte malo nadeva od griza za završni premaz.

Složite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih preostalim nadevom.

Pecite na 180°C oko 25 minuta, ili dok lepo ne porumene. Ohlađenu štrudlu pospite šećerom u prahu.

Secite na kriške i uživajte!