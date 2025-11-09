SAVRŠENI JESENJI KEKSIĆI MIRIŠU NA LJUBAV: Jedan sastojak menja sve, istopite ga i dodajte u smesu (RECEPT)
ZA manje od deset minuta i bez dodatnih sastojaka, vaši keksići će doživeti potpunu jesenju transformaciju.
Čini se da se svake jeseni kuhinja pretvara u pravu pekaru. Od mirisnih rolnica sa cimetom do kolačića, rerne mnogih domaćica rade prekovremeno kako bi ispratila njihovu silnu potrebu da peku sve što je slatko i toplo.
Za ukusne keksiće važan je puter, a tehnika „karamelizovanja“ putera je čista jesenja magija.
Smeđi puter kolačićima daje orašast, tostiran, topao ukus. A dobra vest je da možete zameniti običan puter smeđim u gotovo svakom receptu za kolačiće i tako dodati taj dodatni dašak jesenjeg šarma.
Kako napraviti braon puter
Da biste karamelizovali puter, jednostavno ga stavite u šerpu, uključite srednju temperaturu i posmatrajte kako se odvija čarolija. Kada puter počne da se topi, neprestano ga mešajte da se ne bi zalepio za dno.
Nakon nekoliko minuta, počeće da peni i da se stvara mehurići, ali nemojte ga još skidati s vatre — sačekajte da poprimi zlatno-smeđu boju i razvije orašastu aromu. Kada to primetite, sklonite šerpu sa ringle i prelijte puter u posudu otpornu na toplotu, kako se ne bi dalje zagrevao i izgoreo.
Jedna napomena: tokom ovog procesa puter gubi deo vlage. Da biste to nadoknadili, dodajte jednu do dve dodatne kašike putera u odnosu na svaku pola šolje koja se traži u receptu. Ako vam testo kasnije deluje suvo, možete dodati i kašiku vode.
Za manje od deset minuta i bez dodatnih sastojaka, vaši keksići će doživeti potpunu jesenju transformaciju — i verujte mi, vredi svake sekunde. Iako je ova tehnika posebno čarobna u hladnijim mesecima, možda ćete je koristiti tokom cele godine, prenosi Real Simple.
