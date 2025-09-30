Torte i kolači

DOMAĆE ENERGETSKE PLOČICE: Zdrav zalogaj pun ukusa i energije

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 11:21

Ako volite brze, zdrave i ukusne poslastice koje možete poneti sa sobom na posao, u školu ili na put, ove domaće energetske pločice su pravi izbor! Pripremaju se lako, bez šećera i veštačkih dodataka, a pune su prirodne energije iz ovsa, meda i badema.

ДОМАЋЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПЛОЧИЦЕ: Здрав залогај пун укуса и енергије

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr ovsenih pahuljica
  • 100 gr seckanih badema
  • 150 gr sušenog voća (grožđice, kajsije, brusnice itd.)
  • 50 gr meda
  • 50 gr putera od kikirikija
  • 1 kašičica vanile
  • prstohvat soli

 Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C.U velikoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, bademe i sušeno voće. U manjoj šerpi istopite med i puter od kikirikija na laganoj vatri. Kada se sjedine, dodajte vanilu i so. Prelijte tečnu smesu preko suvih sastojaka i dobro promešajte dok ne postane lepljiva i ujednačena. Smesu prebacite u kvadratni pleh obložen papirom za pečenje i ravnomerno pritisnite. Pecite oko 20 minuta, dok ivice ne porumene. Ostavite da se potpuno ohladi, zatim isecite na pločice ili kocke.

Uživajte!

