DOMAĆE ENERGETSKE PLOČICE: Zdrav zalogaj pun ukusa i energije
Ako volite brze, zdrave i ukusne poslastice koje možete poneti sa sobom na posao, u školu ili na put, ove domaće energetske pločice su pravi izbor! Pripremaju se lako, bez šećera i veštačkih dodataka, a pune su prirodne energije iz ovsa, meda i badema.
Sastojci:
- 200 gr ovsenih pahuljica
- 100 gr seckanih badema
- 150 gr sušenog voća (grožđice, kajsije, brusnice itd.)
- 50 gr meda
- 50 gr putera od kikirikija
- 1 kašičica vanile
- prstohvat soli
Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C.U velikoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, bademe i sušeno voće. U manjoj šerpi istopite med i puter od kikirikija na laganoj vatri. Kada se sjedine, dodajte vanilu i so. Prelijte tečnu smesu preko suvih sastojaka i dobro promešajte dok ne postane lepljiva i ujednačena. Smesu prebacite u kvadratni pleh obložen papirom za pečenje i ravnomerno pritisnite. Pecite oko 20 minuta, dok ivice ne porumene. Ostavite da se potpuno ohladi, zatim isecite na pločice ili kocke.
Uživajte!
