NASTAO JE GREŠKOM, A DANAS GA OBOŽAVAJU MILIONI: Ovo je priča o čuvenom San Sebastijan čizkejku

30. 08. 2025. u 16:00

SAN Sebastijan čizkejk je napravljen greškom u baru "La Vinja“ u Španiji.

Osamdesetih godina 20. veka, glavni kuvar Santiago Rivera želeo je da napravi nešto drugačije. 

Umesto da se drži tradicionalnih metoda pečenja čizkejka, on je podigao temperaturu rerne i izostavio klasičnu biskvit koricu. Kolač su poslužili kao eksperiment, a gosti su bili oduševljeni.

Decenijama je ovaj čizkejk bio lokalna tajna San Sebastijana, sve dok turisti nisu počeli da šire glas na društvenim mrežama.

Ono što ga čini posebnim jeste da bez obzira na površinu koja izgleda gotovo potpuno spaljeno, unutrašnjost ostaje mekana, čak i blago tečna u sredini. Nema kore, te je testo od krem sira. 

Ukoliko želite da ga probate kod kuće, evo šta je potrebno od sastojaka: 

  • 500 g maskarpone sira

  • 200 g kremastog sira

  • 75 g šećera

  • 75 g smeđeg šećera

  • 1 vanilin šećer

  • 4 jaja

  • 400 ml slatke pavlake

  • 20 g brašna

Priprema je veoma jednostavna! U jednoj posudi umutite kremasti i maskarpone sir sa šećerom dok ne dobijete kremastu smesu. Nakon toga dodajte jaja i umutite, a zatim slatku pavlaku, sjedinite. Potom dodajte brašno pa sjedinite sve kao jednu smesu. Izlijte sve u kalup obložen pek-papirom. Čizkej se peče 45 minuta u rerni na 220 stepeni. Ostavite ga  u frižideru preko noći. 

