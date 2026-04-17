Salate i čorbe

SUPA SA POVRĆEM: Hranljiv i jednostavan obrok

Milena Tomasevic

17. 04. 2026. u 07:00

Bogata ukusima svežeg povrća i mirisnim začinima, savršena je za sva godišnja doba — lagana, a ipak zasitna.

СУПА СА ПОВРЋЕМ: Хранљив и једноставан оброк

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 srednji crni luk, sitno seckan
  • 2 stabljike celera, iseckane
  • 2 šargarepe, oljuštene i iseckane na kockice
  • 2 srednja krompira, oljuštena i isečena na kocke
  • 1 šolja kukuruza
  • 1 šolja graška
  • 1 konzerva seckanog paradajza
  • 4 šolje povrtnog bujona
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 1 kašičica soli
  • 1/2 kašičice crnog bibera
  • 1/2 kašičice paprike
  • 1 kašičica suvog peršuna
  • 1/2 kašičice suvog timijana
  • svež peršun za serviranje

Priprema:

U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte luk, celer i šargarepu, pa dinstajte 4–5 minuta dok malo ne omekšaju. Umešajte beli luk i kuvajte još oko 30 sekundi dok ne zamiriše. Dodajte krompir, kukuruz, grašak i seckani paradajz. Sipajte povrtni bujon i dodajte so, biber, papriku, peršun i timijan. Dovedite do ključanja, zatim smanjite temperaturu. Poklopite i kuvajte na tihoj vatri 25–30 minuta, dok povrće ne omekša. Probajte i po potrebi dodatno začinite. Sipajte u tanjire i pospite svežim peršunom pre serviranja.

Prijatno! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Pretpremijera i premijera 20. i 21. aprila u Fondaciji Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Pretpremijera i premijera 20. i 21. aprila u Fondaciji Mozzart