SUPA SA POVRĆEM: Hranljiv i jednostavan obrok
Bogata ukusima svežeg povrća i mirisnim začinima, savršena je za sva godišnja doba — lagana, a ipak zasitna.
Sastojci:
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 srednji crni luk, sitno seckan
- 2 stabljike celera, iseckane
- 2 šargarepe, oljuštene i iseckane na kockice
- 2 srednja krompira, oljuštena i isečena na kocke
- 1 šolja kukuruza
- 1 šolja graška
- 1 konzerva seckanog paradajza
- 4 šolje povrtnog bujona
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice crnog bibera
- 1/2 kašičice paprike
- 1 kašičica suvog peršuna
- 1/2 kašičice suvog timijana
- svež peršun za serviranje
Priprema:
U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte luk, celer i šargarepu, pa dinstajte 4–5 minuta dok malo ne omekšaju. Umešajte beli luk i kuvajte još oko 30 sekundi dok ne zamiriše. Dodajte krompir, kukuruz, grašak i seckani paradajz. Sipajte povrtni bujon i dodajte so, biber, papriku, peršun i timijan. Dovedite do ključanja, zatim smanjite temperaturu. Poklopite i kuvajte na tihoj vatri 25–30 minuta, dok povrće ne omekša. Probajte i po potrebi dodatno začinite. Sipajte u tanjire i pospite svežim peršunom pre serviranja.
Prijatno!
