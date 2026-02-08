JEDNOSTAVNE PALAČINKE SA SPANAĆEM I FETOM: Gotove za svega 20 minuta, savršene su za doručak
Ove slane palačinke sa spanaćem i fetom predstavljaju brz i ukusan način da uživate u omiljenom ukusu pite od spanaća – bez kora i duge pripreme. Mekane, sočne i jednostavne za pravljenje, savršene su za doručak, lagani ručak ili večeru.
Sastojci:
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 2 mlada luka, sitno seckana
- 70 gr mladog spanaća, krupno iseckanog
- 2 jaja, blago umućena
- 180 ml jogurta
- 1 kašika maslinovog ulja
- 125 gr glatkog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice sode bikarbone
- so i biber, po ukusu
- 25 gr rendanog parmezana
- 85 gr feta sira, izmrvljenog
Priprema
U tiganju na srednjoj vatri zagrejte kašičicu maslinovog ulja. Dodajte mladi luk i pržite oko 1 minut, zatim dodajte spanać i pržite još minut, dok ne omekša. Sklonite sa vatre i ostavite sa strane.
U velikoj posudi umutite jaja, jogurt i maslinovo ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i biber, pa kratko mešajte dok se sastojci ne sjedine — važno je da se testo ne premeša. Umešajte parmezan. Na kraju dodajte proprženi spanać sa lukom, feta sir i svež kopar i lagano sjedinite.
Zagrejte malo maslinovog ulja u tiganju na srednje jakoj vatri. Sipajte oko 1/3 šolje testa za svaku palačinku i blago ih spljoštite. Pecite 3–4 minuta sa svake strane, uz smanjenje temperature po potrebi, dok ne dobiju zlatnu boju.
Poslužite toplo, uz kašiku pavlake ili grčkog jogurta.
Prijatno!
Preporučujemo
OBLANDE SA KEKSOM I ORASIMA – starinski recept koji uvek oduševi
07. 02. 2026. u 22:00 >> 21:37
FIGARO: Nekoliko sastojaka, stari način pripreme i ukus koji se ne zaboravlja
07. 02. 2026. u 21:15
PEČENA RIBA SA PARADJZOM: Lagana, mediteranska večera spremna za manje od pola sata
07. 02. 2026. u 08:00 >> 21:24
PUNjENE PEČURKE SA SPANAĆEM, FETOM I SUŠENIM PARADAJZOM: Zlatne, mirisne i pune mediteranskog ukusa
06. 02. 2026. u 21:00 >> 19:04
