JEDNOSTAVNE PALAČINKE SA SPANAĆEM I FETOM: Gotove za svega 20 minuta, savršene su za doručak

Ove slane palačinke sa spanaćem i fetom predstavljaju brz i ukusan način da uživate u omiljenom ukusu pite od spanaća – bez kora i duge pripreme. Mekane, sočne i jednostavne za pravljenje, savršene su za doručak, lagani ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 kašičica maslinovog ulja

2 mlada luka, sitno seckana

70 gr mladog spanaća, krupno iseckanog

2 jaja, blago umućena

180 ml jogurta

1 kašika maslinovog ulja

125 gr glatkog brašna

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice sode bikarbone

so i biber, po ukusu

25 gr rendanog parmezana

85 gr feta sira, izmrvljenog

Priprema

U tiganju na srednjoj vatri zagrejte kašičicu maslinovog ulja. Dodajte mladi luk i pržite oko 1 minut, zatim dodajte spanać i pržite još minut, dok ne omekša. Sklonite sa vatre i ostavite sa strane.

U velikoj posudi umutite jaja, jogurt i maslinovo ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i biber, pa kratko mešajte dok se sastojci ne sjedine — važno je da se testo ne premeša. Umešajte parmezan. Na kraju dodajte proprženi spanać sa lukom, feta sir i svež kopar i lagano sjedinite.

Zagrejte malo maslinovog ulja u tiganju na srednje jakoj vatri. Sipajte oko 1/3 šolje testa za svaku palačinku i blago ih spljoštite. Pecite 3–4 minuta sa svake strane, uz smanjenje temperature po potrebi, dok ne dobiju zlatnu boju.

Poslužite toplo, uz kašiku pavlake ili grčkog jogurta.

Prijatno!