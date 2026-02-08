Peciva i pite

JEDNOSTAVNE PALAČINKE SA SPANAĆEM I FETOM: Gotove za svega 20 minuta, savršene su za doručak

08. 02. 2026. u 08:00

Ove slane palačinke sa spanaćem i fetom predstavljaju brz i ukusan način da uživate u omiljenom ukusu pite od spanaća – bez kora i duge pripreme. Mekane, sočne i jednostavne za pravljenje, savršene su za doručak, lagani ručak ili večeru.

Sastojci:

  • 1 kašičica maslinovog ulja
  • 2 mlada luka, sitno seckana
  • 70 gr mladog spanaća, krupno iseckanog
  • 2 jaja, blago umućena
  • 180 ml jogurta
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 125 gr glatkog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1/2 kašičice sode bikarbone
  • so i biber, po ukusu
  • 25 gr rendanog parmezana
  • 85 gr feta sira, izmrvljenog

 

Priprema

U tiganju na srednjoj vatri zagrejte kašičicu maslinovog ulja. Dodajte mladi luk i pržite oko 1 minut, zatim dodajte spanać i pržite još minut, dok ne omekša. Sklonite sa vatre i ostavite sa strane.

U velikoj posudi umutite jaja, jogurt i maslinovo ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i biber, pa kratko mešajte dok se sastojci ne sjedine — važno je da se testo ne premeša. Umešajte parmezan. Na kraju dodajte proprženi spanać sa lukom, feta sir i svež kopar i lagano sjedinite.

Zagrejte malo maslinovog ulja u tiganju na srednje jakoj vatri. Sipajte oko 1/3 šolje testa za svaku palačinku i blago ih spljoštite. Pecite 3–4 minuta sa svake strane, uz smanjenje temperature po potrebi, dok ne dobiju zlatnu boju.

Poslužite toplo, uz kašiku pavlake ili grčkog jogurta.

Prijatno!

