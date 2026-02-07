PRVA TAČKA BLOKADERSKOG PROGRAMA OBJAVLJENA U TAJKUNSKOM DANASU: Odmah ukinuti Srpsku pravoslavnu crkvu! (FOTO)

Više nema sumnje da je jedan od glavnih ciljeva blokadera, koji će po svemu sudeći biti i prva tačka njihovog blokaderskog programa - ukidanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kao jedne od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva, ali i svetionika koji je vodio naš narod kroz mnogobrojna iskušenja vekovima unazad.

Foto: Novosti

Nakon što su u očajničkom nedostatku aduta i tema kojom bi kritikovali aktulenu vlast u Srbiji, blokaderi na Savindan namerno otišli kasno uveče nakon zatvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu da po noći "prelome kolač", a sve kako bi zatim pravili narativ da nisu pušteni u hram, na red je sada došao jo jedan udar na SPC. Ovog put su za to zaduženi jedan "anonimni profesor" koji već nedeljama nebirajući reči kritikuje vlast, državu i crkvu na stranicama blokaderskih medija i večiti dežurni tumač istorije i ideolog blokadera Milan St. Protić, koji je u vikend izdanju blokaderskog lista "Danas" udario na SPC. - Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva - glasi naslov Protićevog teksta, koji je većina građana Srbije ocenila kao skandalozan i uvredljiv jer bez odgovornosti, konteksta ili činjenica, šalje jasnu poruku kako je crkva kriva za sve! Foto: Novosti

- Ko ste vi, gospodo uzurpatori Srpske pravoslavne crkve, da iz nje bilo kojeg vernika izbacujete? Ko vam je to pravo dao? Od koga svoju moć crpite, vi što se se pod mitru i kamilavku (deo svešteničke odeće, prim. aut.) sakrili? Što bradama do pupka svoje lažno lice krijete? Vi što ste se od Boga odvojili, odrekli ga se i odlučili da služite ovozemaljskom gospodaru? Vi ste bezbožnici - piše između ostalog Protić u svom tekstu, koji je uzburkao javnosti i uvredio ne samo sveštenstvo već i osećanja mnogobrojnih vernika u Srbiji ali i van njenih granica.

U prošlom vikend izdanju ovog medija, objavljen je tekst u kome se, u ime i za račun blokadera, najstrašnije vređaju Isus Hrist, zagovora se oduzimanje crkvene imovine i žali što crkveni velikodostojnici neće biti "lustrirani".

Autor ovog pamfleta potpisuje se kao "Prijatelj studenata", odnosno "anonimni profesor", a članak ima skandalozan naslov "Svetosavski grehovi SPC"

Da podsetimo, poslednji u nizu brutalnih napada na SPC desio se u režiji ideologa blokadera, novosadskog profesora Dinka Gruhonjića, koji je u Novom Sadu pozivao na protest protiv izgradnje crkve na Limanu. Iako je pompezno najavljen, protest je neslavno propao.

(Politika)