PRVA TAČKA BLOKADERSKOG PROGRAMA OBJAVLJENA U TAJKUNSKOM DANASU: Odmah ukinuti Srpsku pravoslavnu crkvu! (FOTO)
Više nema sumnje da je jedan od glavnih ciljeva blokadera, koji će po svemu sudeći biti i prva tačka njihovog blokaderskog programa - ukidanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kao jedne od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva, ali i svetionika koji je vodio naš narod kroz mnogobrojna iskušenja vekovima unazad.
- Ko ste vi, gospodo uzurpatori Srpske pravoslavne crkve, da iz nje bilo kojeg vernika izbacujete? Ko vam je to pravo dao? Od koga svoju moć crpite, vi što se se pod mitru i kamilavku (deo svešteničke odeće, prim. aut.) sakrili? Što bradama do pupka svoje lažno lice krijete? Vi što ste se od Boga odvojili, odrekli ga se i odlučili da služite ovozemaljskom gospodaru? Vi ste bezbožnici - piše između ostalog Protić u svom tekstu, koji je uzburkao javnosti i uvredio ne samo sveštenstvo već i osećanja mnogobrojnih vernika u Srbiji ali i van njenih granica.
U prošlom vikend izdanju ovog medija, objavljen je tekst u kome se, u ime i za račun blokadera, najstrašnije vređaju Isus Hrist, zagovora se oduzimanje crkvene imovine i žali što crkveni velikodostojnici neće biti "lustrirani".
Autor ovog pamfleta potpisuje se kao "Prijatelj studenata", odnosno "anonimni profesor", a članak ima skandalozan naslov "Svetosavski grehovi SPC"
Da podsetimo, poslednji u nizu brutalnih napada na SPC desio se u režiji ideologa blokadera, novosadskog profesora Dinka Gruhonjića, koji je u Novom Sadu pozivao na protest protiv izgradnje crkve na Limanu. Iako je pompezno najavljen, protest je neslavno propao.
(Politika)
Preporučujemo
LAŽ DANA: ŠTA SE TO IZA BRDA VALjA Dušan sa N1 je Đoka Vlah za drugosrbijance
07. 02. 2026. u 13:15
MIR VEĆ U MARTU, UKRAJINA IDE NA IZBORE I REFERENDUM? Rojters ekskluzivno objavio detalje mirovnog sporazuma, ali jedna stvar koči sve
AMERIČKI i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je taj rok verovatno nerealan zbog nedostatka dogovora o ključnom pitanju teritorije, prema rečima tri izvora upoznata sa razgovorima, ekskluzivno je objavio Rojters.
06. 02. 2026. u 22:55
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)