UŽAS U ARANĐELOVCU: Blokader unakazio čoveka, naneo mu tešku povredu oka (FOTO/VIDEO)
POTPREDSEDNIK opštinskog odbora SNS Aranđelovac, Bojan Radović, danas je na konferenciji za medije saopštio da je u Darosavi napadnut aktivista SNS.
- Kao što znate naši aktivisti na terenu se trude da prikupe što veći broj sig glasova, a to nam spočitavaju. i naši politički pritivnici rade isto to. Nerettko se dešava oviih dana da se naši aktivisti susretnu na terenu i mi se trudimo kao jedna organizovana stranka da prođe u što manjim razmiricama. Možda mogu da nam prebace što smo ih pitali da li je istina da imaju podršku iz Hrvatske, od Tonina Picule.
Naravno da ih podržava to zna cela Srbija. Ono što nikako nije dobro i što se ponavlja, što smo mislili da je prošlost, to su problemi koji dolaze sa njihove strane. Preko 800 puta su prošle godine napadali prostorije SNS - podsetio je.
- Danas veliki incident, našeg aktivistu Marjanović Vladimira napali u selu Darosava, prvo verbalno, opa fizički. Napalo ga lice koje poznaje, zatvorenom šakom, udaljio se odatle kolima. Postupanje je na identifikaciji lice se traži.
Vladimir Marjanović, član SNS (47) koji je teško je povređen, govorio je za medije:
- Još sam u šoku. Nisam ga ničime izazvao. On me je udario pesnicom u predelu leve slepoočnice, ja nosim naočare, pao sam posrnuo on je pobegao autom i otišli su ka Aranđelovcu. Još sam u šoku. Ne mogu da verujem da se ljudi ovako ponašaju. Imam bol u glavi, pišti mi u uvetu. Naočare su mi slomljene. Staklo mi je upalo u oko, ništa nije toliko strašno, a nije ni bezopasno. Zbog nekih gluposti treba ovako da nastradamo. Kome to treba - nikoga nisam uvredio. Tu su bile moje stranačke kolege. Izašli su iz kola iz drugog mesta i napali me - rekao je i dodao da je otac troje dece i da strahuje kako će njihov život u tom gradu dalje izgledati.
