DRAMATIČNI SNIMAK OTMICE KAJMAKOSKOG: Usledila je filmska potera, pevač pronađen vezan u smrskanom autu (VIDEO)

BEOGRAD i Srem protekle noći bili su poprište scene kakva se viđa samo u akcionim filmovima.

Foto: YoutubePrintscren/Una

Poznati estradni umetnik Daniel Kajmakoski (43) kidnapovan je pod pretnjom oružjem u samom centru prestonice, što je pokrenulo do sada neviđenu mobilizaciju svih elitnih jedinica MUP-a Srbije. U akciji spasavanja i poteri učestvovali su UKP (uključujući odeljenje UKP/2), SSK, SBPTE, Žandarmerija, SAJ, USP, UZT, Granična policija i Policijska brigada PU za grad Beograd.

Kidnapovan u sopstvenom automobilu

Drama je počela u nedelju rano ujutru, oko 00.50 časova. Kajmakoski je upravo završio nastup u popularnom noćnom klubu "Lafayette" u Beton hali i uputio se ka svom vozilu marke "Volvo XC 60" bele boje, koje je bilo parkirano kod okretnice tramvaja u Karađorđevoj ulici br. 2-4.

U trenutku kada je ušao u vozilo i seo na mesto vozača, prišlo mu je nepoznato muško lice. Uz pretnju nožem i upotrebu fizičke sile, napadač je naterao pevača da ispruži ruke, a potom mu ih čvrsto vezao selotejp trakom. Dok je prvi otmičar preuzimao volan, drugi saučesnik je munjevito ušao na zadnje sedište iza suvozača, dok je Kajmakoski bio primoran da sedne iza vozača.

Proboj policijske racije i beg pod rotacijama

Dok su otmičari pokušavali da napuste Karađorđevu i upute se ka Brankovom mostu, naleteli su na patrolu operativaca UKP-a koji su vršili redovne aktivnosti. Policajci su pokušali da zaustave beli "Volvo", vozilo je na trenutak usporilo, a onda je vozač-otmičar naglo stisnuo gas.

Usledio je jeziv beg kroz srce Beograda: preko Brankovog mosta, pored Palate Srbija i Beogradske arene, gde se "Volvo" sa taocem uključio na autoput u smeru ka Šidu, pokušavajući da se domogne granice.

"Ljudi su ispred tvog stana!"

Unutar vozila, dok je policija pod rotacijama bila za petama otmičarima, odvijao se psihološki rat. Vozač se Kajmakoskom obraćao na lošem engleskom jeziku, dok je instrukcije svom saučesniku prevodio na turski.

Foto: Youtube/ Eurovision Song Contest

Sve vreme su držali pištolj uperen u pevačevu glavu, zahtevajući hitnu isplatu od 20.000 evra u zamenu za njegov život. Kako bi slomili otpor žrtve, otmičari su izneli najmonstruozniju pretnju: tvrdili su da se ispred porodičnog stana pevača već nalaze trojica njihovih saradnika koji su spremni da u svakom trenutku likvidiraju njegovu suprugu i decu ukoliko novac ne bude spreman ili ukoliko policija ne odustane.

Udes kod Rume i bekstvo u mrak

Nakon prolaska naplatne rampe Šimanovci, poteri su se priključili službenici SPI Ruma. Kod isključenja za Rumu, policajci su pokušali blokadu, usled čega je otmičar, pri velikoj brzini, izgubio kontrolu nad "Volvom" i silovito udario u zaštitnu bankinu.

Iskoristivši mrak i šipražje u neposrednoj blizini puta, dvojica naoružanih napadača su iskočila iz vozila i pobegla u nepoznatom pravcu. Policajci su u smrskanom automobilu zatekli preplašenog Kajmakoskog sa selotejpom na rukama, ali bez težih fizičkih povreda.

Termovizija i službeni psi u potrazi za napadačima

Od trenutka udesa, šire područje Rume nalazi se pod potpunom blokadom. Na terenu su najjače snage države. Pripadnici Žandarmerije i SAJ-a, uz operativnu podršku UZT-a (Uprava za tehniku), pretražuju svaki metar terena koristeći:

Termovizijsku opremu najnovije generacije za detekciju toplote tela u mraku,

Službene pse tragače,

Bespilotne letelice (dronove).

Epilog i pravni sled

Daniel Kajmakoski je doveden u službene prostorije UKP, gde je nakon konsultacija sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dao iskaz o traumatičnom iskustvu. Pevač je, uprkos preživljenom stresu, odbio medicinski pregled.

Tužilaštvo je ovaj događaj zvanično okvalifikovalo kao Krivično delo Otmica. Naloženo je hitno prikupljanje svih DNK tragova iz vozila, kao i analiza snimaka sa sigurnosnih kamera sa autoputa i naplatnih rampi, kako bi se napadači što pre identifikovali i priveli pravdi.