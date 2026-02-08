OVO JE BLOKADER NASILNIK: On je napao čoveka u Aranđelovcu (FOTO/VIDEO)

POTPREDSEDNIK opštinskog odbora SNS Aranđelovac, Bojan Radović, danas je na konferenciji za medije saopštio da je u Darosavi napadnut aktivista SNS.

foto: Novosti

- Kao što znate naši aktivisti na terenu se trude da prikupe što veći broj sig glasova, a to nam spočitavaju. i naši politički pritivnici rade isto to. Nerettko se dešava oviih dana da se naši aktivisti susretnu na terenu i mi se trudimo kao jedna organizovana stranka da prođe u što manjim razmiricama. Možda mogu da nam prebace što smo ih pitali da li je istina da imaju podršku iz Hrvatske, od Tonina Picule.

Naravno da ih podržava to zna cela Srbija. Ono što nikako nije dobro i što se ponavlja, što smo mislili da je prošlost, to su problemi koji dolaze sa njihove strane. Preko 800 puta su prošle godine napadali prostorije SNS - podsetio je.

- Danas veliki incident, našeg aktivistu Marjanović Vladimira napali u selu Darosava, prvo verbalno, opa fizički. Napalo ga lice koje poznaje, zatvorenom šakom, udaljio se odatle kolima.

Napadač je Predrag Milovanović iz Lazarevca.

foto: Novosti