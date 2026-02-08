Politika

BLOKADERI FAŠISTI: Pogačar i ludačka ekipa proganjaju ljude po Novom Sadu (FOTO)

Novosti online

08. 02. 2026. u 15:26

BLOKADERI su ponovo pokazali da baštine fašističku ideologiju.

БЛОКАДЕРИ ФАШИСТИ: Погачар и лудачка екипа прогањају људе по Новом Саду (ФОТО)

Foto: Printskrin

Sad su blokaderski ludaci počeli da proganjaju vlasnika sendvičarnice i targetiraju jer je pridao sendvič nekome ko se njima ne sviđa, i to - predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U tome prednjači Miran Pogačar koji se ponovo pravi važan, a na snimku u prilogu možete videti kako je uživo manji od makovog zrna.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEĆEMO PREDATI ORUŽJE! Stigao oštar odgovor Trampu
Svet

0 0

"NEĆEMO PREDATI ORUŽJE!" Stigao oštar odgovor Trampu

VISOKI zvaničnik palestinske militantne organizacije Hamas, Haled Mašal, izjavio je danas da ta grupa neće predati oružje niti prihvatiti stranu intervenciju u Pojasu Gaze, čime je praktično odbacio zahteve Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

08. 02. 2026. u 13:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI U ŠOKU: Evo šta su uradili njihovoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama! Ovo se ne pamti!

RUSI U ŠOKU: Evo šta su uradili njihovoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama! Ovo se ne pamti!