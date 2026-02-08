BLOKADERI FAŠISTI: Pogačar i ludačka ekipa proganjaju ljude po Novom Sadu (FOTO)
BLOKADERI su ponovo pokazali da baštine fašističku ideologiju.
Sad su blokaderski ludaci počeli da proganjaju vlasnika sendvičarnice i targetiraju jer je pridao sendvič nekome ko se njima ne sviđa, i to - predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
U tome prednjači Miran Pogačar koji se ponovo pravi važan, a na snimku u prilogu možete videti kako je uživo manji od makovog zrna.
