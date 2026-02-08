BLOKADERI FAŠISTI: Pogačar i ludačka ekipa proganjaju ljude po Novom Sadu (FOTO)

BLOKADERI su ponovo pokazali da baštine fašističku ideologiju.

Foto: Printskrin

Žao mi je, ali negde mora postojati granica.



Indeks sendvič u "Mirjani" sada ima dodatak krvi nevinih žrtava koje su ubijene par stotina metara odatle.



I ne, nisu morali. I ne, niko ih neće uhapsiti, pregaziti, slomiti im vilicu, pretiti silovanjem...



Imali ste izbor, sami ste… pic.twitter.com/5BXNlWcNNo — Vladimir Mihic (@vladimir_mihic) February 8, 2026

Sad su blokaderski ludaci počeli da proganjaju vlasnika sendvičarnice i targetiraju jer je pridao sendvič nekome ko se njima ne sviđa, i to - predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Gazda od index sendviča Mirjana je stajao pored Vučića i zajedno su jeli. Da se zna. — Miran Pogačar (@MiranPogacar) February 8, 2026

U tome prednjači Miran Pogačar koji se ponovo pravi važan, a na snimku u prilogu možete videti kako je uživo manji od makovog zrna.