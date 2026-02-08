POZNATI PEVAČ OTET U BEOGRADU: Velika drama kod Beton hale

PEVAČ Daniel Kajmakoski (43) otet je noćas u Beogradu, prenose beogradski mediji.

Novosti

Kako se saznaje, Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i tražili 20 000 evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor.

Ko je Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Severnoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč (Austrija) gde je i odrastao.

Postao je poznat učešćem i pobedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja X Factor Adria. Predstavljao je Makedoniju na Pesmi Evrovizije 2015. godine.

Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pesme "Više se ne vraćaš" (mak. Ne se vrakaš) koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pesmu otpevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.

Sa pesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.

(Kurir)