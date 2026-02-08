POZNATI PEVAČ OTET U BEOGRADU: Velika drama kod Beton hale
PEVAČ Daniel Kajmakoski (43) otet je noćas u Beogradu, prenose beogradski mediji.
Kako se saznaje, Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.
Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i tražili 20 000 evra.
- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor.
Ko je Daniel Kajmakoski
Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Severnoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč (Austrija) gde je i odrastao.
Postao je poznat učešćem i pobedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja X Factor Adria. Predstavljao je Makedoniju na Pesmi Evrovizije 2015. godine.
Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pesme "Više se ne vraćaš" (mak. Ne se vrakaš) koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pesmu otpevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.
Sa pesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.
(Kurir)
Preporučujemo
SAČEKUŠA NA ZVEZDARI: Maskirani napadači čekićem pretukli žrtvu, muškarac teško povređen
07. 02. 2026. u 17:44
SPREČENA LIKVIDACIJA U POSLEDNjI ČAS: U Novom Pazaru uhapšene dve osobe
07. 02. 2026. u 16:16
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)