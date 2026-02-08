ČUDESNI NIKOLA JOKIĆ ODUŠEVIO SVET: Srbinov čas košarke i novi tripl-dabl, sad se juri Vestbruk (VIDEO)

NIKOLA Jokić kao da nije ni bio povređen. On je u petoj utakmici od povratka na teren pokazao zašto je neko bez koga je nemoguće zamisliti igru Denver nagetsa. Srbin je blistao u pobedi nad Čikagom sa 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16).

FOTO: Tanjug/AP

Somborac je upisao novi tripl-dabl, drugi uzastopni, a 182. ukupno čime se probio na drugo mesto večne liste po ovom paramteru. Ispred njega je samo Rasel Vestbruk (207).

Jokić je utakmicu završio sa 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija. Ovo su impresivne brojke za nekoga koji je do pre dve nedelje bio van terena zbog povrede. Ipak, Nikola je odavno pokazao da on može sve.

Što se utakmice tiče, Denver je imao zaostatak posle prvog poluvremena od šest razlike - 59:65. Ipak, savršena igra u četvrtoj četvrtini omogućila je Nagetsima pobedu i prekid loše serije rezultata.

Tim iz Kolorada je poslednji kvartal dobio sa neverovatnih 39:16 i na taj način je zaustavljen niz od tri vezana poraza.

Dobru utakmicu za Denver odigrao je Džamal Marej sa 28 poena i 11 asistencija. U redovima Čikaga najviše se istakao Matas Buzelis sa 21, dok je Kolin Sekston dodao 17.

Nagetsi su treći na Zapadu sa učinkom 34-19. Bulsi na Istoku zauzimaju 11. poziciju sa 24-29.

