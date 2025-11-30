NAJTRAŽENIJI POSNI NAMAZ OVE ZIME: Ovaj recept je osvojio društvene mreže, kuhinje i kancelarije

SEZONA posta svake godine vrati u fokus jedno važno pitanje: može li posna trpeza da bude istovremeno zdrava, jednostavna i ukusna? Odgovor je da i to zahvaljujući jednom receptu koji je poslednjih nedelja postao pravi hit. U pitanju je domaća posna pašteta od šampinjona i oraha, namaz koji je toliko dobar da ga obožavaju i oni koji uopšte ne poste.

Foto: Shutterstock

Ovaj recept je osvojio društvene mreže, kuhinje i kancelarije. Razlog je jasan: jeftin je, brzo se pravi i ima ukus kao da je stigao iz prave delikatese. Savršen je za užurbana jutra, za zdrave užine dece, ali i za one dane kada želite nešto fino i domaće, a da vas košta minimalno.

Zašto je ova pašteta toliko popularna?

U njenoj osnovi su šampinjoni, orasi, luk i malo limuna, kombinacija koja daje pun, gotovo “mesni” ukus. Oni koji su je probali kažu da je toliko aromatična i kremasta da se često jede kašikom, kao meze.

Osim što je preukusna, potpuno je biljna, bogata vlaknima i dobrim mastima, pa je jednako dobra i van posta. Idealna je za sendviče, tost, kiflice, hladnu večeru ili kao namaz koji nosite na posao.

Proveren recept za posnu paštetu:

Sastojci:

250 g šampinjona

1 velika glavica crnog luka

3 čena belog luka

100 g oraha (može i suncokret za jeftiniju verziju)

2–3 kašike ulja

1 kašika soja sosa (opciono, ali daje savršen “umami” ukus)

Sok od pola limuna

So i biber

Mlevena paprika (dimljena ili obična)

Prstohvat peršuna

Po potrebi malo vode ili posnog margarina za kremastiju teksturu

Priprema:

Sitno iseckan crni luk propržiti na ulju dok ne omekša. Dodati iseckane šampinjone i pržiti dok ne puste vodu i upiju tečnost. Ubaciti beli luk i kratko propržiti. Dodati orahe i soja sos, pa sve zajedno još minut-dva na vatri. Skloniti sa ringle, dodati limun, začine i ostaviti da se ohladi. Izblendirati do glatke, kremaste teksture. Ostaviti u frižideru barem 30 minuta da se ukusi povežu. Rezultat je fina, maziva pašteta koja u frižideru traje do 5 dana i postaje sve bolja!

Mali trikovi za savršen ukus

Soja sos daje dubinu i pojačava aromu šampinjona. Dimljena paprika pravi dašak “kantina nostalgije”. Za decu blendirajte duže da bude skroz glatka. Ako želite jači ukus, dodajte kašičicu senfa ili malo bibera.

Posna pašteta kao trend

Iako deluje jednostavno, ova pašteta postala je jedna od najvrelijih zimskih tema. Ljudi je nose na slave, putovanja, roditeljski, na posao uz integralnu kiflu, pa čak i na put kao zdravi međuobrok. U vremenu kada svi traže brza, praktična i pristupačna rešenja, ovaj namaz se pokazao kao pun pogodak.

Zato, ako ove zime želite nešto domaće, ukusno i potpuno posno, ova pašteta je pravi izbor. Jednostavna, zdrava i bolja od mnogih kupovnih, biće favorit vaše trpeze, ali i mali gurmanski ritual za celu porodicu.

(Ona.rs)